A Modica nasce il Parco delle Quattro Stagioni: il quartiere Sorda avrà un nuovo polmone verde

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Un nuovo spazio dedicato alla natura, alla socialità e alla qualità della vita sta per nascere nel quartiere Sorda a Modica. Il Comune ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Siciliana per la realizzazione del Parco Urbano delle Quattro Stagioni, un importante intervento di rigenerazione ambientale che trasformerà un’area comunale oggi poco utilizzata, situata nelle vicinanze di Corso Sandro Pertini, in un luogo pubblico moderno, accessibile e sostenibile.

Il progetto punta a restituire ai cittadini uno spazio verde attrezzato capace di diventare un punto di riferimento per famiglie, bambini, anziani e per tutti coloro che desiderano vivere un ambiente urbano più vicino alla natura. Un investimento che guarda al futuro della città attraverso la valorizzazione degli spazi pubblici e la creazione di nuove occasioni di incontro e benessere.

UN PARCO DI 2.680 METRI QUADRATI CON 250 NUOVE PIANTE

Il futuro Parco Urbano delle Quattro Stagioni interesserà una superficie verde di circa 2.680 metri quadrati e sarà caratterizzato dalla presenza di 50 alberi e 200 arbusti selezionati tra specie mediterranee autoctone o naturalizzate. Le scelte progettuali sono state orientate alla sostenibilità ambientale, privilegiando piante capaci di resistere alle condizioni climatiche locali e in grado di garantire colori, profumi e fioriture distribuite durante tutto l’anno.

La nuova area verde non sarà soltanto uno spazio ornamentale, ma una vera infrastruttura ecologica urbana. Le diverse specie vegetali contribuiranno infatti alla creazione di habitat favorevoli per api, farfalle, bombi e altre forme di fauna urbana, rafforzando la biodiversità e migliorando l’equilibrio ambientale del quartiere.

PERCORSI ACCESSIBILI, AREE PICNIC E SERVIZI PER I CITTADINI

Il progetto prevede circa 120 metri di percorsi drenanti completamente privi di barriere architettoniche, pensati per garantire la piena fruibilità del parco da parte di tutti. Saranno realizzate quattro aree picnic attrezzate, rastrelliere per biciclette, cestini per la raccolta differenziata, contenitori per le deiezioni canine e una bacheca informativa dedicata all’educazione ambientale.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla scelta degli arredi, che saranno realizzati utilizzando materiali ecosostenibili come plastica riciclata e legno certificato, in linea con gli obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale e promozione dell’economia circolare.

CANNIZZARO: “NON SOLO UN’AREA VERDE, MA UNO SPAZIO VIVO PER LA COMUNITÀ”

“Il Parco Urbano delle Quattro Stagioni rappresenta un intervento concreto di rigenerazione ambientale e urbana – dichiara l’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro –. L’obiettivo non è semplicemente sistemare un’area verde, ma creare uno spazio vivo, accessibile e riconoscibile, pensato per famiglie, bambini, anziani e per tutti i cittadini. Sarà un luogo dove natura e socialità potranno convivere in un contesto curato e sostenibile”.

Un progetto che punta dunque a superare il concetto tradizionale di verde pubblico, trasformando un’area inutilizzata in un ambiente dinamico capace di migliorare la vivibilità quotidiana e rafforzare il senso di appartenenza della comunità.

BIODIVERSITÀ E RESILIENZA CLIMATICA AL CENTRO DEL PROGETTO

Dal punto di vista tecnico, il DEC e consulente ambientale dell’Ente, dott. Dario Modica, sottolinea il valore ambientale delle scelte progettuali. Oltre il 90% delle specie vegetali individuate è costituito da essenze autoctone o naturalizzate, selezionate per la loro capacità di adattamento, la ridotta necessità di manutenzione e la resistenza alla siccità.

“Le piante scelte saranno capaci di offrire ombra e fioriture nelle quattro stagioni – spiega Modica – contribuendo ad aumentare l’assorbimento di CO₂, favorire gli insetti impollinatori e mitigare l’effetto isola di calore nelle aree urbanizzate”.

Il nuovo parco rappresenterà quindi anche uno strumento concreto di adattamento ai cambiamenti climatici, aumentando le superfici permeabili e migliorando il microclima urbano.

IL SINDACO MONISTERI: “UN INVESTIMENTO SUL FUTURO DELLA CITTÀ”

Per il sindaco Maria Monisteri Caschetto, il Parco Urbano delle Quattro Stagioni rappresenta un investimento strategico per il futuro di Modica.

“Restituiamo al quartiere Sorda uno spazio pubblico sicuro, inclusivo e attrezzato, dove cittadini e famiglie potranno incontrarsi, passeggiare e vivere il contatto con la natura. Continuiamo a investire nella riqualificazione degli spazi pubblici perché una città più verde è anche una città più vivibile e più attenta alle generazioni future”.

L’intervento contribuirà a migliorare la qualità dell’aria, incrementare il patrimonio arboreo cittadino, ridurre l’effetto isola di calore e favorire una maggiore sostenibilità urbana.

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