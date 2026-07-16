Il presidente della FIPAV, Giuseppe Manfredi, in visita a Modica

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Modica si conferma sempre più una città capace di accogliere personalità di primo piano del panorama nazionale, trasformando ogni visita in un’occasione di dialogo e valorizzazione del territorio. Nei giorni scorsi è stato infatti ospite della città Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV).

Ad accompagnarlo durante il soggiorno sono stati gli imprenditori modicani Michele e Luca Leocata, che hanno fatto gli onori di casa. La visita è stata anche l’occasione per un confronto informale su temi che riguardano non soltanto il mondo dello sport, ma anche il ruolo che esso può svolgere come straordinario strumento di promozione territoriale. Al centro delle conversazioni il valore dei grandi eventi sportivi, la crescita del movimento pallavolistico italiano, la capacità dello sport di generare economia e turismo e le opportunità che realtà come Modica possono cogliere grazie a una sempre maggiore integrazione tra iniziative sportive, imprenditoria locale e valorizzazione del patrimonio culturale.

Non sono mancate da parte del presidente parole di apprezzamento per Modica e per la sua rinomata tradizione gastronomica locale, simbolo di un’identità che continua ad attrarre visitatori da tutta Italia. Particolarmente apprezzata dal presidente Manfredi la visita a Marina di Modica. Una visita che, al di là del carattere privato, rappresenta anche un’importante occasione di promozione per Modica. La presenza di una delle massime autorità dello sport italiano testimonia infatti come il territorio continui ad esercitare un forte richiamo grazie alla qualità della sua accoglienza, alla bellezza dei suoi luoghi e alla capacità dei suoi imprenditori di costruire relazioni di valore.

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