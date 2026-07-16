La costa iblea diventa un campus estivo: dal 20 luglio aperte le aule studio per studenti e giovani turisti

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La provincia di Ragusa punta ancora una volta sui giovani e sulla cultura della condivisione con il ritorno delle aule studio estive 2026, un’iniziativa che coinvolgerà diversi Comuni iblei per offrire agli studenti spazi adeguati dove preparare esami universitari, concorsi e test di ingresso ai corsi di laurea anche durante il periodo estivo.

Dal prossimo 20 luglio e fino alla fine di agosto, alcune strutture pubbliche lungo la costa iblea saranno messe a disposizione degli studenti e dei giovani visitatori che desiderano un ambiente tranquillo e attrezzato per lo studio, trasformando alcune località balneari in veri e propri punti di riferimento per la formazione e la socialità.

I Comuni iblei fanno rete per sostenere studenti e giovani

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra gli assessorati alle politiche giovanili di diversi Comuni della provincia di Ragusa, che hanno scelto ancora una volta di lavorare insieme per creare un servizio condiviso e vicino alle esigenze delle nuove generazioni.

A promuovere il progetto sono stati Catia Pasta e Simone Digrandi per il Comune di Ragusa, Francesca Corbino e Fabio Prelati per il Comune di Vittoria, Roberta Iacono e la consulente del sindaco per le politiche giovanili Matilde Piazza per il Comune di Santa Croce Camerina, Giuseppe Mariotta per il Comune di Scicli e Samuele Cannizzaro per il Comune di Modica.

Una rete istituzionale che punta a valorizzare gli spazi pubblici e a offrire un supporto concreto agli studenti che anche nei mesi estivi continuano il proprio percorso di preparazione.

Dalla spiaggia ai libri: gli spazi dedicati allo studio sulla costa iblea

Le aule studio saranno disponibili dal lunedì al venerdì nelle località balneari o nelle zone limitrofe della provincia iblea, con l’obiettivo di garantire un servizio accessibile sia ai residenti sia ai giovani turisti presenti sul territorio.

A Donnalucata sarà disponibile la sala studio presso la Delegazione comunale di Palazzo Mormino, in via Regina Margherita, aperta dalle ore 08:30 alle 12:30.

A Marina di Modica, invece, l’aula studio sarà ospitata presso l’Auditorium “Nannino Ragusa” di via del Laghetto. L’apertura è prevista non appena saranno completati i lavori attualmente in corso nella struttura.

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