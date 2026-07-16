Riflettori sulla sicurezza in mare: il World Drowning Prevention Day arriva a Marina di Ragusa

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La sicurezza in mare passa dalla prevenzione, dalla formazione e dalla capacità di intervenire rapidamente nelle situazioni di emergenza. Con questo obiettivo torna il World Drowning Prevention Day, la Giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti, che vedrà anche Ragusa protagonista di un’importante iniziativa dedicata alla tutela dei bagnanti e alla cultura del soccorso.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio alle ore 10:00 sulla Spiaggia della Dogana a Marina di Ragusa, davanti alla postazione dei bagnini di salvataggio. Una giornata speciale che unirà idealmente l’intero Paese, con eventi organizzati lungo le coste italiane per sensibilizzare cittadini e turisti sui rischi legati al mare e sull’importanza di comportamenti responsabili.

Una grande dimostrazione di salvataggio davanti a cittadini e turisti

Il momento centrale della manifestazione sarà una vera simulazione operativa di salvataggio in mare. Residenti, visitatori e bagnanti potranno assistere da vicino alle procedure messe in campo dai soccorritori per affrontare un’emergenza in acqua.

Lo scenario sarà coordinato dal personale responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile e Salvataggio in Mare, che interverrà con il supporto di una moto d’acqua da soccorso. In acqua saranno presenti anche gli assistenti bagnanti della cooperativa Vectis – APS, impegnati quotidianamente nella sorveglianza delle spiagge ragusane.

La simulazione permetterà di comprendere l’importanza della tempestività, delle tecniche di recupero e del coordinamento tra operatori, mezzi nautici e personale a terra. Un’esercitazione concreta pensata non solo come dimostrazione, ma come momento educativo per diffondere maggiore consapevolezza tra chi frequenta il mare.

L’iniziativa promossa dalla FEE Italia in collaborazione con le linee guida OMS

Il World Drowning Prevention Day è promosso dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education), l’organismo internazionale conosciuto anche per l’assegnazione della Bandiera Blu ai comuni che si distinguono per qualità ambientale, servizi e gestione sostenibile del territorio.

La giornata segue le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che da anni richiama l’attenzione sulla prevenzione degli annegamenti e sulla necessità di sviluppare una vera cultura della sicurezza in acqua.

Il messaggio della manifestazione è chiaro: ogni intervento efficace nasce dalla prevenzione, dalla conoscenza dei rischi e dal rispetto delle regole fondamentali durante la permanenza in spiaggia e in mare.

Dodici assistenti bagnanti per garantire sicurezza sul litorale ragusano

L’evento sarà anche l’occasione per presentare il sistema di sicurezza attivo lungo la costa ragusana durante la stagione balneare. Il servizio comunale di salvataggio è organizzato attraverso due presidi strategici: Marina di Ragusa e Punta Braccetto, aree ad alta frequentazione che richiedono una presenza costante e qualificata.

Sono complessivamente 12 gli assistenti bagnanti impiegati, tutti professionisti formati e in possesso dei brevetti necessari per intervenire in caso di emergenza. Ogni giorno garantiscono sorveglianza, assistenza e prevenzione, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza di residenti e turisti.

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