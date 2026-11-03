L'Asp di Ragusa autorizza il posto fisso per 39 precari: venti infermieri, dieci operatori sociosanitari, tecnici e dirigenti.
Donna pretende un rimborso e minaccia cassiera di un supermercato armata di coltello: è successo a Ragusa
03 Nov 2026 10:06
La donna avrebbe minacciato una cassiera dopo aver preteso il rimborso di un acquisto online annullato. Nello zaino nascondeva due coltelli. Disposti gli arresti domiciliari.
Momenti di tensione all’interno di un supermercato di Ragusa, dove una donna è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata rapina.
Secondo quanto ricostruito, la donna si sarebbe presentata nell’esercizio commerciale pretendendo insistentemente da una cassiera la restituzione di una somma di denaro, sostenendo di aver effettuato un acquisto online successivamente annullato.
Di fronte alle richieste della cliente, la dipendente ha chiesto l’intervento del direttore del supermercato. Quest’ultimo ha illustrato alla donna le procedure da seguire per ottenere il rimborso.
La spiegazione, tuttavia, non avrebbe placato la sua agitazione. La donna avrebbe infatti spintonato sia la cassiera sia il direttore, tentando successivamente di aprire il registratore di cassa.
La situazione è ulteriormente degenerata quando la donna ha estratto dallo zaino un coltello, puntandolo contro la cassiera. Accortasi della presenza del personale di vigilanza, avrebbe poi tentato di nascondere l’arma dietro la schiena.
Nel frattempo, sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Ragusa. Alla vista dei poliziotti, la donna ha consegnato due coltelli che custodiva all’interno dello zaino.
Dopo gli accertamenti e gli adempimenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, nei suoi confronti è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.
L’intervento della Polizia ha consentito di riportare la situazione alla normalità e di scongiurare ulteriori conseguenze per le persone presenti nel supermercato.
© Riproduzione riservata