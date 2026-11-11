Caccia di nuovo ferma: il Tar sospende il calendario, stop anche nel Ragusano

La stagione venatoria si ferma di nuovo, a due giorni dalla riapertura. Il Tar Sicilia, sezione di Palermo, ha sospeso l’efficacia del nuovo calendario venatorio adottato dalla Regione il 9 novembre: lo stop vale in tutta l’isola, quindi anche per i cacciatori della provincia di Ragusa.
A darne notizia è l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, che annuncia la richiesta di revoca. «Il decreto del presidente del Tar è stato adottato senza alcun previo contraddittorio con l’amministrazione, seppur nel pieno rispetto delle facoltà concesse dal codice di procedura amministrativa», spiega. «L’amministrazione regionale intende chiedere la revoca del decreto in ragione delle argomentazioni giuridiche e tecnico scientifiche che sorreggono l’emanazione del nuovo calendario venatorio».
Secondo Sammartino, per tutelare la fauna non serve l’aggiornamento del piano faunistico venatorio ma bastano dati tecnici aggiornati sullo stato delle specie cacciabili, che la Regione dice di avere e di aver condiviso con l’Ispra, dal quale è arrivato un parere positivo. Il nuovo calendario, aggiunge l’assessore, «ha consentito la caccia in un numero ancora più ristretto di aree rispetto al passato e ciò proprio per tutelare al massimo la fauna».
«La Regione non intende prevaricare alcun potere, né intende eludere alcuna decisione dei Tribunali della Repubblica – conclude – rivendica, però, il diritto di individuare essa il punto di equilibrio fra la tutela di diversi e contrapposti interessi».
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
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