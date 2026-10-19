Sperona l’auto e tenta di investire la ex e il nuovo compagno: 22enne resta in carcere

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Avrebbe prima speronato l’utilitaria sulla quale viaggiava l’ex fidanzata e il suo attuale compagno, facendola finire fuori strada contro un muretto a secco. Poi dopo aver effettuato un’inversione di marcia con la sua auto di grossa cilindrata, avrebbe tentato di investire con la propria autovettura – la cui portiera presentava evidenti danni – prima la giovane e subito dopo, con una seconda inversione, il nuovo compagno di quest’ultima. I fatti sono avvenuti a luglio di quest’anno ad Acate.

Il giovane, appena 22enne, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, è stato arrestato su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari, per rispondere di tentato femminicidio e tentato omicidio. La misura cautelare è stata eseguita dai militari del Nucleo Investigativo e della Stazione di Acate, che hanno ricostruito la vicenda attraverso testimonianze e immagini di video sorveglianza.

L’interrogatorio di garanzia si è svolto venerdì e il giovane che è assistito dagli avvocati Maria Concetta Mazzei e Daniele Scrofani, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Secondo quanto ricostrito in fase di indagine, il 22enne, all’uscita dal lavoro, ad Acate, avrebbe incrociato l’autovettura sulla quale viaggiava l’ex fidanzata con il nuovo compagno e avrebbe iniziato a inseguirla; non aveva accettato la fine della relazione sentimentale con l’ex fidanzata terminata da circa un anno. Una volta raggiunta l’autovettura, secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’avrebbe urtata provocandone una deviazione e facendola sbattere su un muro a secco dopo l’uscita dalla carreggiata.

Ma non avrebbe fatto solo questo. Sempre secondo le ipotesi formulate dalla Procura, in base alle indagini svolte dai carabinieri, alle testimonianze raccolte sentendo i testimoni presenti sui luoghi e attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza installati lungo la strada provinciale, non sarebbe finita lì. Il 22enne avrebbe invertito la marcia due volte, la prima cercando di investire lei e la seconda, tentando di investire lui e solo la prontezza di riflessi dei due avrebbe evitato un epilogo tragico.

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