Insegue l’ex fidanzata e il nuovo compagno e tenta di investirli: arrestato 22enne per tentato omicidio

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Non avrebbe mai accettato la fine della relazione, terminata circa un anno fa, e avrebbe trasformato l’incontro con l’ex fidanzata e il suo nuovo compagno in un inseguimento culminato con un’auto contro un muretto e altri tentativi di investimento. Un 22enne residente ad Acate è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa, provvisoria, di tentato femminicidio e tentato omicidio.

Il giovane è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Nucleo investigativo e della Stazione dei carabinieri di Acate.

I fatti risalirebbero alla scorsa estate. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 22enne avrebbe incrociato, all’uscita dal luogo di lavoro, l’automobile sulla quale viaggiavano l’ex fidanzata e il nuovo compagno. A quel punto avrebbe iniziato a seguirli, con l’intenzione di speronare la loro utilitaria.

Una volta raggiunta la coppia, il giovane avrebbe urtato il veicolo con la propria automobile, di grossa cilindrata. L’impatto avrebbe fatto perdere la traiettoria all’utilitaria, che sarebbe uscita dalla carreggiata finendo contro un muretto a secco.

La vicenda, però, non si sarebbe conclusa con lo schianto. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, anche attraverso le testimonianze e l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza lungo la strada provinciale, il 22enne avrebbe effettuato un’inversione di marcia per tentare di investire la giovane. Subito dopo avrebbe ripetuto la manovra, dirigendosi con l’auto contro il nuovo compagno della donna.

Entrambi sarebbero riusciti a evitare di essere travolti scansandosi e allontanandosi rapidamente dal veicolo. Secondo gli investigatori, l’epilogo più grave sarebbe stato scongiurato da circostanze indipendenti dalla volontà del presunto aggressore.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Ragusa, si sono basate sulle testimonianze raccolte e sui filmati delle telecamere di sorveglianza, che avrebbero permesso di ricostruire le diverse fasi dell’accaduto. Gli elementi acquisiti hanno portato alla richiesta e all’emissione della misura cautelare in carcere.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle disposizioni del Codice rosso e contesta provvisoriamente al giovane anche la nuova fattispecie di femminicidio, prevista dall’articolo 577-bis del codice penale.

Dopo le formalità di rito, il 22enne è stato condotto nella casa circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le accuse dovranno essere verificate nel contraddittorio tra le parti e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a un’eventuale condanna definitiva. Foto generata da AI

© Riproduzione riservata