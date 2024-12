‘Saluto romano’ e ‘chiamata del presente’ condannato esponente di Casa Pound

Aveva partecipato il 29 aprile del 2021 alla manifestazione pubblica del movimento politico denominato ‘Casapound Italia’, organizzata a Ragusa per commemorare Sergio Ramelli e assieme ad un gruppo di persone aveva effettuato il cosiddetto ‘saluto romano’ e compiuto la ‘chiamata del presente’. L’Anpi provinciale di Ragusa, il cui presidente è Gianni Battaglia, aveva denunciato il fatto.

Il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Ragusa ha condannato in primo grado con rito abbreviato, Fabio Camilli, responsabile di Casa Pound Siracusa, che aveva partecipato alla manifestazione di Ragusa, a 2 mesi di reclusione e 100 euro di multa – pena sospesa – oltre al risarcimento nei confronti dell’Anpi provinciale di Ragusa rappresentata dall’avvocato Mimmo Barone, da quantificare in separata sede. Camilli, assistito dall’avvocato Donato Grande, è stato condannato anche a pagare le spese processuali sostenute dalla parte civile e quantificate in 2.500 euro.

Il giudice ha anche disposto di rimettere gli atti al Pm per valutare il coinvolgimento di altri due soggetti. Il reato è stato riqualificato con quanto previsto dall’articolo 5 della legge 645 del 1952, la cosiddetta “legge Scelba” che punisce chiunque “compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste”.

