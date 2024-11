Ragusa: saranno realizzati appartamenti per i disabili psichici. Il progetto

È stato recentemente sottoscritto il contratto di appalto per un progetto volto a realizzare gruppi di appartamenti destinati a percorsi di autonomia per persone con disabilità psichiche. L’iniziativa fa parte di un’iniziativa finanziata dal Pnrr, Missione 5, con un importo complessivo di 715.000 euro, di cui 291.600 euro destinati alla realizzazione dei lavori.

Il progetto

Il progetto prevede la riconfigurazione degli spazi interni di immobili esistenti, con l’obiettivo di suddividere gli ambienti in due gruppi di appartamenti, in modo da offrire ai beneficiari la possibilità di vivere in modo indipendente, ma con l’assistenza di tutor.

Secondo Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’inclusione, questo intervento è il primo di due step per la creazione di strutture abitative per persone con disabilità psichiche. Le abitazioni rappresentano un’opportunità significativa per supportare l’indipendenza e la libertà di scelta di queste persone, soddisfacendo un desiderio crescente di autonomia che viene tanto dai genitori quanto dalle stesse persone con disabilità. Il progetto mira a creare un ambiente condiviso in cui, grazie all’assistenza, gli utenti possano fare passi avanti nel loro percorso di autogestione e affermazione del sé.

© Riproduzione riservata