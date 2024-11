Il 23 novembre a Santa Croce la manifestazione “Rompiamo il silenzio”

Sabato 23 novembre, l’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne con una manifestazione dal titolo “Rompiamo il muro del silenzio”, organizzata in collaborazione con la Consulta giovanile. L’evento mira a sensibilizzare la comunità sul tema della violenza di genere, promuovendo una cultura del rispetto e delle relazioni sane.

Programma della manifestazione

Ore 16:30 – Piazza Mandarà: inaugurazione di una panchina rossa, simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne. Partenza della fiaccolata per le vie cittadine, un momento di partecipazione collettiva per dire no alla violenza.

Arrivo presso la Biblioteca Comunale: dibattito aperto alla cittadinanza, con interventi istituzionali e contributi di diverse realtà locali: associazione Il Pettirosso, Casa di riposo Ti amo ancora. Consulta giovanile, protagonista nella realizzazione dell’evento. Compagnia teatrale Godot, che offrirà una suggestiva mise en espace sul tema.

Dichiarazioni del Sindaco Peppe Dimartino

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa: “Siamo giunti alla seconda edizione di questa manifestazione e non posso che ringraziare la giunta, i consiglieri comunali e, in particolare, la Consulta giovanile, che è stato il vero motore propulsivo. Crediamo fortemente nella sensibilizzazione, perché quando si arriva alla repressione è spesso troppo tardi. La cultura del rispetto, delle relazioni sane e dell’autodeterminazione della donna deve fare breccia nella mentalità di tanti, e noi faremo tutto il possibile affinché questo accada”.

Un messaggio forte alla comunità

L’Amministrazione ribadisce che la prevenzione parte dall’educazione e dalla consapevolezza. La manifestazione vuole essere un momento di riflessione, ma anche di azione concreta, per costruire un futuro libero dalla violenza e dalle disuguaglianze.

