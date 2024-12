Oltre 8 milioni di euro per le aree industriali di Ragusa e Modica-Pozzallo

La Giunta Regionale ha deliberato lo stanziamento di 50 milioni di euro, parte della programmazione dei fondi strutturali dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, per il miglioramento delle infrastrutture a servizio delle zone industriali siciliane di otto province. Tra queste, alla Provincia di Ragusa sono destinati 8 milioni e 615 mila euro per interventi mirati nelle aree industriali del capoluogo e di Modica-Pozzallo.

Nello specifico, 4.975.000 euro saranno utilizzati per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle strade dell’agglomerato industriale di Ragusa, con particolare attenzione agli accessi degli insediamenti nella zona est. Altri 3.640.000 euro finanzieranno interventi di manutenzione straordinaria per il prolungamento esterno dell’asse viario principale della zona industriale Modica-Pozzallo e delle relative vie di accesso.

Questi fondi rappresentano una parte importante dell’investimento complessivo regionale, che per la sola provincia di Catania ha previsto uno stanziamento separato di ulteriori 50 milioni di euro.

La notizia è stata comunicata dall’Onorevole Ignazio Abbate, che ha ricordato l’importanza del dialogo istituzionale intrapreso con l’Assessore alle Attività Produttive, Edy Tamajo, e il Presidente della Regione, Renato Schifani, per garantire risorse destinate al miglioramento delle infrastrutture nelle aree produttive del territorio ibleo.

