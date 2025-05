Punta Braccetto (almeno in parte) dice addio alle cisterne: partiti i primi allacci alla rete idrica

Dopo anni di attese, promesse e ostacoli burocratici, l’acqua pubblica arriva finalmente a Punta Braccetto. I primi allacci alla rete idrica, eseguiti in questi giorni, segnano una svolta concreta e storica per i residenti della frazione, che per troppo tempo hanno dovuto fare i conti con sistemi di approvvigionamento provvisori e spesso inadeguati.

L’intervento si è reso possibile grazie a un dialogo serrato tra amministrazione comunale e il nuovo gestore del servizio idrico, Iblea Aque. Per i cittadini, si chiude una lunga parentesi fatta di cisterne, autobotti e disagi, mentre si apre un capitolo nuovo in cui l’accesso all’acqua potabile non sarà più una conquista personale, ma un diritto garantito.

A darne l’annuncio è l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ragusa, Gianni Giuffrida.

© Riproduzione riservata