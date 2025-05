Paura in autostrada: macchina in fiamme allo svincolo per Ispica

Paura questa mattina lungo l’autostrada Siracusa-Gela, in direzione Modica, dove un’auto in transito ha improvvisamente preso fuoco poco prima dello svincolo di Ispica, all’altezza del chilometro 46.

Provvidenziale l’intervento immediato della squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Modica, che ha raggiunto il luogo dell’incendio in pochi minuti, riuscendo a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il veicolo è andato parzialmente distrutto, ma fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente è riuscito ad accostare e ad abbandonare l’auto in tempo, prima che le fiamme si propagassero all’intero mezzo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si sospetta un guasto meccanico o un surriscaldamento.

Durante le operazioni di spegnimento, il traffico ha subito rallentamenti temporanei, ma la circolazione è già tornata regolare.

