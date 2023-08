Fondi per sostenere le aere industriali. Attenzione speciale su Ragusa con 2 milioni

La Regione Siciliana ha annunciato un provvedimento significativo volto a sostenere i 46 Comuni dell’isola in cui si trovano le aree industriali. Questi Comuni riceveranno un finanziamento totale di due milioni di euro, destinati ad interventi di qualificazione delle zone industriali. Il provvedimento è stato accolto positivamente dagli enti locali, in quanto rappresenta un’importante iniezione di risorse economiche, soprattutto in un contesto di sempre maggiore carenza di finanziamenti. Anche se questo intervento arriva proprio mentre si sta cercando di liquidare le ex Asi e anche in terra iblea si sta provvedendo alla cessione di alcune aree e stabilimenti.

Tra i Comuni beneficiari di questo finanziamento, si segnala in particolare il capoluogo ibleo, Ragusa. Questa provincia vedrà assegnati i seguenti fondi per i rispettivi Comuni: Modica riceverà €78.903,12, Pozzallo €9.808,14, Ragusa €104.557,58, e Santa Croce Camerina €1.626,87. Queste somme saranno impiegate per effettuare interventi di bonifica territoriale nelle aree produttive, con l’obiettivo di migliorarne la qualità e la sicurezza.

L’assessore alle Autonomie Locali, Andrea Messina, ha sottolineato l’importanza di questo provvedimento, affermando che la Regione sta intervenendo in modo tangibile per supportare le amministrazioni locali nella valorizzazione delle aree industriali. Questo intervento, oltre a rappresentare una boccata di ossigeno per i Comuni, consentirà loro di affrontare le sfide legate alla qualificazione delle zone industriali e alla gestione del territorio.

Oltre a Ragusa, altri Comuni in tutta la Sicilia beneficeranno di queste risorse. Di seguito sono riportati i dati relativi alle somme assegnate per provincia:

AGRIGENTO: Agrigento (€4.896,25), Aragona (€15.611,68), Casteltermini (€33.241,30), Favara (€4.677,25), Ravanusa (€26.405,32)

CALTANISSETTA: Caltanissetta (€45.771,32), Gela (€195.975,07), Riesi (€1.658,15), Serradifalco (€18.177,13)

CATANIA: Belpasso (€50.432,92), Caltagirone (€57.644,33), Catania (€282.042,66), Grammichele (€22.275,58), Mazzarrone (€11.122,15), Paternò (€25.091,32), Scordia (€10.668,50)

ENNA: Assoro (€21.728,08), Enna (€34.086,02)

MESSINA: Barcellona Pozzo di Gotto (€9.995,85), Messina (€6.210,26), Milazzo (€36.401,18), Monforte San Giorgio (€9.745,57), Pace del Mela (€29.721,63), Patti (€5.459,39), San Filippo del Mela (€31.583,15), San Pier Niceto (€11.747,87), San Piero Patti (€4.114,10), Sant’Agata di Militello (€19.334,70), Torregrotta (€5.083,96), Valdina (€7.571,20), Venetico (€8.337,70), Villafranca Tirrena (€4.051,53)

PALERMO: Carini (€50.964,78), Lercara Friddi (€1.798,94), Palermo (€14.047,38), Termini Imerese (€73.412,43)

SIRACUSA: Augusta (€181.661,75), Lentini (€6.382,33), Melilli (€146.918,73), Priolo Gargallo (€242.450,31), Siracusa (€13.906,60)

TRAPANI: (€22.697,92)

Su questo intervento si registra anche la presa di posizione dell’on. Ignazio Abbate: “Un’importante risorsa per tutte le aree industriali siciliani – il suo commento – che spesso lamentano un senso di abbandono comune a tutti i territori. In provincia di Ragusa le due aree principali per estensione e presenza di insediamenti, Ragusa e Modica, riceveranno una somma cospicua che permetterà di poter intervenire con urgenza per risolvere alcune criticità evidenziate dagli utenti delle stesse aree”.