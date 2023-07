Asi in liquidazione: da Ragusa inizia piano di dismissione immobiliare

Il Commissario per le aree industriali della Sicilia orientale, Giovanni Ilarda, ha annunciato l’inizio del piano di dismissione immobiliare dei consorzi industriali in liquidazione. Questo importante passo è stato accolto con grande attesa dalle imprese siciliane, che hanno dovuto attendere per oltre dieci anni la possibilità di vedere avviata questa operazione di recupero delle risorse e delle attività degli ex-consorzi industriali siciliani.

Il primo lotto di aree industriali è stato già messo in vendita a Ragusa, segnando l’inizio di un progetto strategico volto a ripianare le passività accumulate durante il periodo di liquidazione. Ma l’obiettivo del Commissario non si limita solo a questo, egli ha dichiarato che mira anche a dare un contributo concreto alla crescita economica del territorio e alla creazione di nuove occasioni di lavoro per i cittadini.

Dopo l’estate, il piano di dismissione si estenderà su tutta la Sicilia orientale, coinvolgendo le città di Catania, Messina, Siracusa, Enna e Caltagirone. Si tratta di un processo che si prospetta complesso ma necessario per valorizzare le risorse territoriali e riattivare i settori produttivi dell’isola.

Un aspetto rilevante di questo progetto è stato l’attenzione dedicata nella valutazione delle proposte ai giovani imprenditori e alle imprese vittime di usura ed estorsioni. Il Commissario ha voluto favorire in particolare le iniziative imprenditoriali innovative e ha sottolineato l’importanza di riaffermare i valori della legalità e della solidarietà per contrastare le condotte criminali che danneggiano l’intero sistema economico e produttivo della regione.

Per garantire un processo trasparente e innovativo, il bando di gara e i documenti relativi alla vendita delle aree industriali sono consultabili online all’indirizzo www.asidisicilia.it, attraverso il portale di tutti i Consorzi della Sicilia. Questo permette di gestire in modo informatizzato e efficiente l’intero procedimento di gara, assicurando che le operazioni si svolgano in modo corretto e accessibile a tutti gli interessati. foto di Google