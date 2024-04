Turismo: ponte 25 aprile e ponte primo maggio, Ragusa metà in Italia tra le più gettonate

Turismo e vacanze in terra barocca. Nei ponti vacanzieri tra il 25 aprile e il 1° maggio c’è anche Ragusa tra le mete più richieste dagli italiani. La nostra città assume un ruolo centrale, in Sicilia, nelle preferenze di viaggio degli italiani, come conferma la classifica elaborata da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza.

Innanzitutto, è evidente il forte predomino delle località italiane rispetto a quelle estere, con ben 22 destinazioni italiane tra le prime 30. Tra le mete straniere, emergono Barcellona e Parigi, che si posizionano rispettivamente al primo e al secondo posto.

Le altre destinazioni internazionali più amate dagli italiani includono Palma di Maiorca, Benidorm, Valencia, Malaga, New York e Marrakech.

Tra le località italiane più gettonate, Roma si posiziona al terzo posto, seguita da Napoli e Palermo. La Sicilia, rappresentata da Ragusa (in particolare Marina di Ragusa) e Trapani rispettivamente 11ª e 12ª nella classifica, si conferma come una delle destinazioni più ambite per questo ponte. Buona affluenza anche al Castello di Donnafugata, come testimoniato dalla foto scattata oggi da un turista e inviata alla nostra redazione.

Le preferenze degli italiani in termini di dimensioni del gruppo di viaggio variano: da 2 persone a soggiorno per città come Roma, considerata ideale per viaggi romantici, fino a 6 persone per località come San Remo, Carloforte e Valencia.

In termini di costo medio per persona a notte, New York si conferma come la destinazione più costosa, seguita da Parigi e Barcellona. Tuttavia, ci sono molte destinazioni più accessibili, con tariffe sotto i 100 euro a notte, tra cui Trapani, la destinazione più economica della top 30.

