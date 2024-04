“In Sicilia sono”, Zingaretti-Montalbano tra labirinti e mare in vacanza in terra barocca. VIDEO

“In Sicilia sono!”. Il commissario Montalbano torna nell’Isola, ma questa volta sembra solo in vacanza. In questi giorni Luca Zingaretti e’ stato avvistato in varie localita’ della regione insieme alla famiglia. Lui stesso ha postato immagini sul suo profilo Instagram mentre si aggira nel grande labirinto fatto di muri a secco nel castello di Donnafugata, luogo suggestivo e misterioso, a circa 20 chilometri da Ragusa, dimora – nella penna di Andrea Camilleri – del capomafia Balduccio Sinagra.

Una musica incalzante di sottofondo sottolinea un video che vede il commissario di Vigata intento a trovare una via d’uscita. Zingaretti si e’ anche recato nella spiaggia dei palermitani, a Mondello, dove e’ immortalato con la figlia e il cane di famiglia. E si sa al commissario il mare piace parecchio. E la speranza di molti appassionati del genere e’ che questo giro sia la premessa di una nuova fortunata serie. foto e video tratti da instagram

