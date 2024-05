Dissesto a Chiaramonte. Il bilancio riequilibrato è in ritardo. Arriverà un commissario?

Il comune di Chiaramonte Gulfi non ha ancor ancora presentato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Dopo la norma dell’organismo straordinario di liquidazione, avvenuta nel gennaio scorso, il comune aveva 90 giorni di tempo per presentare la bozza del bilancio. Non lo ha ancora fatto e nei giorni scorsi è arrivata al comune una nota della regione che sollecita l’ente a presentare il documento finanziario per il riequilibrio entro 10 giorni. In caso contrario, verrà nominato un commissario ad acta.

Il rischio commissariamento

“Chiaramonte rischia di essere commissariato, per quanto concerne l’approvazione del bilancio, se non presenta entro 10 giorni l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato” affermano Iacono e Chinnici, consiglieri d’opposizione.

L’assessore Nicosia: Qualche settimana di ritardo non ci preoccupa”

L’assessore al Bilancio Salvatore Nicosia risponde: “Stiamo lavorando all’ipotesi di bilancio riequilibrato e qualche settimana di ritardo non ci preoccupa. Stiamo verificando quali servizi tagliare e stiamo facendo il possibile per affrontare l’ipotesi di mobilità dei dipendenti. Abbiamo avviato delle interlocuzioni con la Regione per chiedere che ci sia un intervento regionale per evitare la mobilità, come avvenuto in passato per altri comuni. Per ora non abbiamo risposte certe. Ma stiamo lavorando su più fronti, continuando il confronto con i sindacati”.

La dichiarazione di dissesto è stata approvata dal consiglio comunale, a maggioranza, il 15 settembre scorso. Il disavanzo certificato dalla dirigente del settore finanziario, Samantha Agosta è 8.761.184,47 euro. I commissari I debiti verso i fornitori sono di 3.890.000 euro (87 fornitori e creditori). L’ex sindaco Sebastiano Gurrieri, in carica fino a giugno 2022, ha contestato la delibera di giunta e ha presentato ricorso al Tar.

L’organismo straordinario di liquidazione si è insediato a gennaio. Esso è composto da Alberto D’Arrigo (segretario generale del Libero Consorzio di Ragusa), che è il presidente, Loredana Torella, segretaria comunale a Ramacca e Francesca Mazzola, dottore commercialista. Dovrebbe restare in carica per 5 anni e affiancare l’attività dell’amministrazione comunale.

