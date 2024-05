Margherita Rizza commissario straordinario della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana

Originaria di Scicli e ragusana di adozione Margherita Rizza è stata nominata dal presidente della Regione, Renato Schifani, a svolgere il ruolo di commissario straordinario della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana (Foss). Nomina, resasi necessaria dopo la decadenza del Consiglio di amministrazione conseguenziale alle dimissioni di tre dei cinque componenti e cioè del presidente Gaetano Cuccio, del vicepresidente Giovanni Lorenzo Catalano e del consigliere Alessandra Ginestra. La settimana scorsa, sempre all’interno della Fondazione, erano giunte anche le dimissioni del sovrintendente Andrea Peria Giaconia. La scelta di Schifani, per coprire il ruolo di commissario straordinario nell’attesa della formazione dei nuovi assetti, è caduta su Margherita Rizza. Attualmente dirigente generale del Dipartimento regionale affari extraregionali nello scorso mese di febbraio era stata nominata, sempre dal presidente Schifani, presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ersu di Palermo, l’ente della Regione Sicilia che gestisce i benefici (borse di studio) ed i servizi (posti letto, ristorazione e servizi culturali) per oltre 50mila studenti universitari della Sicilia occidentale.

In provincia di Ragusa è conosciuta per le sue capacità dirigenziali ed amministrative mostrate sul campo, a Scicli ed a Ragusa.

Margherita Rizza ha ricoperto, infatti, il ruolo di commissario straordinario al Comune di Scicli e successivamente anche in quello di Ragusa. In questi due enti il suo lavoro non è passato inosservato con benefici per gli enti e per i lavoratori. La dirigente ha ricoperto incarichi ai vertici dei Dipartimenti dei Beni culturali e delle Autonomie locali ed ha svolto il compito di funzionario delegato alla spesa per la promozione di mostre sul patrimonio regionale all’estero.

