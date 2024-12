Un nuovo parco in città. Per ricordare Alessandro. Realizzato con fondi privati ma aperto a tutti

Un nuovo parco per Ragusa, una nuova area verde per tutti, realizzata interamente con fondi privati. Sabato 21 dicembre alle ore 15:30, in via Australia a Ragusa, si terrà l’inaugurazione del Parco Alessandro Licitra, un luogo unico, realizzato interamente grazie ai contributi di familiari, amici, conoscenti e aziende private. La cerimonia, organizzata dal Comitato temporaneo dedicato al progetto, sarà un momento speciale per ricordare Alessandro, alla presenza dei suoi cari, degli amici, del sindaco Peppe Cassì e di diversi assessori comunali.

Il parco, costruito su un terreno comunale, è stato pensato come un dono alla città, ispirato alla memoria di Alessandro Licitra, un giovane ragusano scomparso prematuramente a soli 22 anni a causa di una rara malattia. Alessandro era uno studente di odontoiatria, ex allievo del Liceo Scientifico Enrico Fermi, e un ragazzo pieno di vita e di interessi. Amava lo sport, in particolare il tennis, che praticava a livello agonistico nazionale, e aveva una grande passione per la cucina.

L’area verde, che sarà aperta al pubblico dopo l’inaugurazione, rappresenta un simbolo di memoria e rinascita. Grazie al progetto ideato dall’architetto Gaetano Manganello, il parco è stato pensato per essere un luogo di incontro, condivisione e serenità. La comunità ragusana si è mobilitata per sostenere questa iniziativa, contribuendo non solo con donazioni, ma anche partecipando attivamente alla piantumazione di alberi e piante.

Il parco è dotato di una zona fitness con attrezzi per il calisthenics, un giardino degli aromi, un’agorà centrale, due piazzette, una pista di riscaldamento e ben tredici panchine. Sono stati piantati sessantaquattro alberi di diverse specie e trecento piante da siepe, creando un’area che unisce eleganza, semplicità e natura. Non manca un impianto di illuminazione per consentire l’utilizzo del parco anche nelle ore serali, e una libreria aperta per lo scambio di libri, a testimoniare l’importanza della cultura e della condivisione.

“Il Parco Alessandro Licitra è un’espressione della cultura del dono, così profondamente radicata nella nostra comunità”, afferma il Comitato temporaneo. “Vogliamo che questo spazio non sia solo un luogo di memoria, ma anche di vita, dove ritrovarsi, fare attività all’aperto e coltivare relazioni”.

Già all’indomani dell’inaugurazione, il parco ospiterà il suo primo evento pubblico. Domenica 22 dicembre, infatti, i ragazzi di diverse associazioni ambientaliste di Ragusa daranno vita a “Maccia”, la loro iniziativa annuale, un’occasione per far conoscere questa nuova area verde alla cittadinanza e iniziare a farla vivere.

Il Parco Alessandro Licitra è un luogo che nasce dalla solidarietà e dal ricordo, trasformando un dolore in un dono prezioso per l’intera collettività. Un angolo di serenità che riflette pienamente la personalità di Alessandro e che diventerà un punto di riferimento per tutta la città di Ragusa.

