Messa in sicurezza la viabilità sulla litoranea di Santa Maria del Focallo

Sollecitazioni da parte dei cittadini ma anche da parte dell’Amministrazione comunale di Ispica e dal Comitato Santa Maria del Focallo-Marza erano partite all’indirizzo del Libero Consorzio comunale di Ragusa in diverse occasioni. La problematica legata alla sicurezza pedonale e stradale su questo tratto di strada che ricade sul litorale di Santa Maria del Focallo e di Marina di Marza è stata più volte trattata ed è apparsa uno dei tanti problemi da risolvere pena il continuo rischio per la circolazione di auto e persone in questa parte della costa ispicese, insignita dalle Bandiera Blu. “Due importanti interventi, da parte del Libero Consorzio comunale, che riguardano la realizzazione di un certo numero di rialzamenti pedonali lungo la strada litoranea ed il rifacimento del manto stradale di contrada Recupero, nel tratto che conduce dal ristorante La Tegola al bivio che conduce internamente a La Lampara – spiega l’Amministrazione Leontini – nel prendere atto positivamente della tempestiva disponibilità del Commissario, si confida sul beneficio che dai due interventi deriverà alla sicurezza del traffico veicolare in litoranea e alla praticabilità dell’ingresso a Santa Maria del Focallo per i turisti che provengono dall’autostrada”.

Sull’importanza dell’intervento anche il Comitato Santa Maria del Focallo-Marina Marza.

“Abbiamo più volte sollecitato la necessità di apporre dei riduttori di velocità e di passaggi pedonali – affermano i promotori del comitato di cittadini – ne sono stati installati in tutto sei e di certo saranno di garanzia per la sicurezza stradale e pedonale. Sappiamo che la litoranea è una strada trafficatissima soprattutto nei mesi estivi perchè diventa il luogo di villeggiatura per la comunità ispicese. Questo ha reso indispensabile un intervento incisivo e l’installazione dei dissuasori di velocità e dei passaggi pedonali rialzati rappresenta un intervento concreto per tutti. Speriamo che si intervenga anche nei tratti successivi della strada provinciale fino a Marina Marza”.

© Riproduzione riservata