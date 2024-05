Crisi idrica: donato un milione e mezzo di chili di fieno agli allevatori siciliani. Aiuti anche a Ragusa

La crisi idrica che sta colpendo la Sicilia ha spinto gli agricoltori della Coldiretti, insieme ai Consorzi Agrari d’Italia, Bonifiche Ferraresi, Associazione Italiana Allevatori e Fedama, a lanciare un’iniziativa di solidarietà per aiutare gli allevatori siciliani. In risposta alla siccità senza precedenti che ha messo in ginocchio molte aziende agricole nell’isola, è stato donato un milione e mezzo di chili di fieno, accompagnato da pellet di erba medica.

Gli aiuti arrivano anche a Ragusa

Questo carico di aiuti è partito da Porto Maggiore, in provincia di Ferrara, e raggiungerà all’inizio della prossima settimana le aziende agricole nelle province di Enna, Caltanissetta, Ragusa e Agrigento, le zone maggiormente colpite dalla siccità. Qui, la mancanza di pioggia ha reso drammatica la situazione degli allevamenti, con decine di migliaia di mucche e pecore a rischio di morire di fame e di sete a causa delle mangiatoie e degli abbeveratoi vuoti.

La Coldiretti ha chiesto l’intervento del Governo, che ha decretato lo stato di emergenza. Tuttavia, la situazione continua a peggiorare, e la mancanza di pioggia sta causando danni ingenti non solo agli allevamenti ma anche alle colture, con cali nei raccolti di grano che in alcune zone arrivano fino al 70%.

