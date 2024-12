Il Villaggio del Gusto continua con il focus su grani antichi, fava cottoia Modica e salsiccia Palazzolo

Il Villaggio del Gusto di Ragusa, dopo la breve pausa di lunedì, è tornato ad animare il centro storico, e in particolare via Roma, ponendo l’accento sull’autenticità dei sapori locali e delle tradizioni culinarie siciliane. La manifestazione, promossa da Slow Food Sicilia e Slow Food Ragusa, intreccia la cultura gastronomica all’artigianato artistico, portando in città un programma ricco di eventi imperdibili. Il cuore pulsante della manifestazione saranno, come sempre, le casette allestite in via Roma e i laboratori del gusto, allestiti presso Casa Slow Food Sicilia, sempre in via Roma, dove si potranno scoprire i segreti di alcuni dei più pregiati prodotti del nostro territorio.

Il fine settimana parte venerdì 13 dicembre con un’atmosfera festosa, dove la musica e l’impegno sociale si mescolano con l’incontro dei ragazzi Anffas. Dalle 18 alle 20, una band itinerante a cura del Centro Commerciale Naturale “I Tre Ponti” animerà le vie del centro, mentre, alle 19:45, il primo laboratorio del gusto presso Casa Slow Food Sicilia svelerà i segreti della salsiccia di Palazzolo Acreide, presidio Slow Food, insieme ad altri prodotti tipici dei Monti Iblei.

Un’occasione per immergersi nei sapori più autentici della nostra tradizione. Sabato 14 dicembre sarà un’intensa giornata di scoperta gastronomica: il pomeriggio alle 18 si apre con un laboratorio dedicato alla Cuccìa, un piatto legato alla tradizione popolare della festa di Santa Lucia, curato dall’Istituto Galileo Ferraris di Ragusa. Alle 19, sarà il turno della Fava Cottoia di Modica, presidio Slow Food, insieme a specialità come le “fave a sali minutu” e la “favella”, per un viaggio tra i legumi della cucina contadina. A chiudere la giornata, alle 20, l’azienda agricola Barbagallo di Enna ci guiderà alla scoperta dei grani antichi e delle tecniche di agricoltura biologica, con un focus sull’importanza dei microrganismi nella produzione agricola sostenibile.

Domenica 15 dicembre il Villaggio del Gusto prevede due eventi straordinari. Alle 18, presso Casa Slow Food Sicilia, avrà luogo la campagna “Tutta farina del nostro sacco”, promossa da Slow Grains, che vedrà la partecipazione di esperti del settore come il professor Paolo Guarnaccia dell’Università di Catania, la docente Maria Bonomo, e i protagonisti della filiera come Franco Distefano di Molino Soprano, Enzo Fratantonio della Comunità del Pane di Modica e Davide Cicciarella di Fermento Officina Zero. Un’occasione imperdibile per approfondire la panificazione tradizionale e l’importanza della sostenibilità nelle tecniche moderne. Alle 20, con il contributo dell’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Ragusa, il laboratorio “Alla scoperta dello Scirocco” svelerà il mistero e il fascino del formaggio Scirocco, un prodotto raro che racconta storie di lontane tradizioni.

Il Villaggio del Gusto non è solo un evento gastronomico, ma una vera e propria celebrazione del patrimonio culturale siciliano, dove il cibo si fa simbolo di identità e di connessione tra passato e futuro. Come sottolinea Lorenzo Lauria, presidente di Slow Food Ragusa: “Vogliamo offrire un’esperienza dove cibo e artigianato si fondono per far scoprire l’autenticità della nostra terra. Il Villaggio del Gusto è un viaggio nelle tradizioni, ma con uno sguardo verso l’innovazione e la sostenibilità”. La manifestazione, che prosegue tutti i giorni fino al 29 dicembre (escluso il lunedì) vede il pieno supporto del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di vari sponsor privati. Informazioni e foto sui canali social.

