La sanità del territorio ibleo compie un nuovo passo nel rafforzamento dell’assistenza territoriale con l’inaugurazione dei tre Ospedali di Comunità realizzati a Comiso, Ragusa e Scicli nell’ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le cerimonie inaugurali si svolgeranno venerdì 29 maggio con tre appuntamenti distinti: alle 9.30 a Comiso presso l’ospedale […]
Necrologi: Lorenzo Voi
26 Mag 2026 18:48
Necrologi: Lorenzo Voi
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