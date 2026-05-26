A Ragusa il cammino dell’unità: Chiese cristiane insieme per pace e fraternità

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Un momento di confronto e approfondimento sul cammino ecumenico delle Chiese cristiane in Italia. È questo il cuore del convegno “Un patto ecumenico per il dialogo e la pace”, promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso insieme all’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica della Diocesi di Ragusa.

L’incontro si terrà martedì 28 maggio alle 17.30 presso il Centro Pastorale della Chiesa del Preziosissimo Sangue, in via Ettore Fieramosca a Ragusa, e rappresenta un importante momento di riflessione condivisa sul tema dell’unità tra le confessioni cristiane e sulla costruzione di una cultura della pace.

Il convegno si inserisce nel solco del “Patto tra le Chiese cristiane”, firmato lo scorso 23 gennaio a Bari durante il Primo Simposio delle Chiese cristiane italiane, che ha visto la partecipazione di oltre cento delegati tra cattolici, ortodossi, evangelici, protestanti, anglicani e Chiese libere. Un accordo sottoscritto da diciotto rappresentanti delle Chiese presenti in Italia e considerato una tappa significativa nel percorso ecumenico nazionale, in continuità con la Carta Ecumenica europea.

A guidare il dibattito saranno la pastora della Chiesa Evangelica Luterana in Italia Heidi Lengler, responsabile della comunità di Sicilia, e don Ignazio La China, direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della diocesi di Noto e docente presso l’ISR “San Metodio” di Siracusa.

Secondo gli organizzatori, l’incontro vuole offrire alla comunità diocesana l’occasione per rileggere le tappe del percorso ecumenico e rafforzare la consapevolezza che il dialogo tra le Chiese non è soltanto un confronto teologico, ma un impegno concreto di fraternità capace di incidere sulla vita quotidiana delle comunità.

“L’ecumenismo non è soltanto dialogo teologico, ma impegno concreto di fraternità, capace di affrontare le sfide globali a partire dalla costruzione della pace tra i popoli”, ha spiegato la direttrice dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, Francesca Cabibbo.

Sulla stessa linea anche il direttore dell’Ufficio IRC, Carmelo La Porta, che ha sottolineato il ruolo educativo del percorso ecumenico: “L’educazione al dialogo è una responsabilità condivisa. Come docenti e operatori pastorali siamo chiamati a offrire ai più giovani strumenti per comprendere la ricchezza delle diverse tradizioni cristiane e per costruire una cultura della pace”.

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