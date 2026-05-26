Mercati rionali sotto pressione: la battaglia contro la sosta a pagamento parte da Marina

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Si accende il dibattito attorno alla gestione dei mercati rionali e alla sosta a pagamento nei giorni di svolgimento delle attività commerciali. La protesta arriva da Marina di Ragusa. Una posizione netta arriva da operatori e imprese del settore, che chiedono all’amministrazione comunale la sospensione del pagamento dei parcheggi durante i giorni di mercato, ritenendo la misura necessaria per sostenere famiglie e attività economiche locali.

Secondo quanto evidenziato da Marcello Guastella, portavoce del movimento “Imprese che resistono”, la presenza della sosta tariffata rappresenterebbe un elemento penalizzante per la frequentazione dei mercati rionali, con effetti diretti sugli incassi dei piccoli operatori. In un contesto segnato dall’aumento del costo della vita e dalla crisi energetica, la riduzione della capacità di spesa delle famiglie si sommerebbe, secondo i commercianti, a un ulteriore ostacolo alla fruizione dei mercati.

Il mercato rionale è un presidio economico e sociale fondamentale, legato anche al concetto di filiera corta e “km zero”, che rischierebbe però di perdere attrattività in assenza di interventi di sostegno mirati. La richiesta principale è quindi quella di una misura temporanea o strutturale di sospensione della sosta a pagamento nei giorni di mercato, per favorire l’afflusso dei cittadini e sostenere il commercio locale.

Nel documento di protesta si fa riferimento anche al più ampio tema della crisi delle imprese, con richiami alle difficoltà del comparto agricolo e commerciale già emerse negli ultimi anni. Una situazione che, secondo i promotori dell’iniziativa, richiederebbe una maggiore attenzione da parte delle istituzioni locali e una politica più vicina alle esigenze di famiglie e operatori economici.

© Riproduzione riservata