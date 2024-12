Scicli: appaltati i lavori del nuovo asilo nido comunale del quartiere San Nicolò

L’amministrazione di Scicli, guidata dal sindaco Mario Marino ha avviato un importante progetto per la comunità del quartiere San Nicolò, con l’appalto dei lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale. L’investimento di 950 mila euro permetterà la costruzione di una struttura che accoglierà 72 bambini dai 0 ai 2 anni, andando a rispondere così a una crescente esigenza di spazi educativi per la prima infanzia.

Il nuovo asilo

Il nuovo asilo sorgerà nei locali dell’ex Itas in via Vasco De Gama, e rappresenta un’iniziativa fondamentale per il quartiere, affiancandosi all’asilo già attivo in via Pietro Nenni a Jungi. Il finanziamento arriva dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), precisamente dalla Missione 4 dedicata al potenziamento dei servizi per l’istruzione, grazie al Piano per asili nido e scuole per l’infanzia finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU.

I lavori dovranno essere completati entro 332 giorni, ossia meno di un anno, e il progetto si propone di soddisfare una domanda crescente di servizi educativi per i più piccoli, offrendo un luogo sicuro e stimolante per lo sviluppo dei bambini e per la tranquillità delle famiglie.

© Riproduzione riservata