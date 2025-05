Lavoro, Palermo ci crede: assunzioni raddoppiate e nuovi fondi contro la fuga dei cervelli

Una marea di giovani, curriculum alla mano, ha invaso oggi piazza Verdi per una delle tappe più partecipate del tour “Il lavoro viaggia con noi”, organizzato dalla Fondazione consulenti per il lavoro e dall’Ordine dei consulenti del lavoro di Palermo. Oltre duemila studenti, universitari e delle scuole superiori, hanno affollato gli stand per ricevere orientamento professionale, informazioni su incentivi e opportunità di formazione. A loro si sono aggiunti 800 candidati per il recruiting day con sette aziende attive sul territorio.

Una partecipazione “oltre ogni aspettativa”, che ha messo alla prova i 35 consulenti del lavoro, gli esperti della Fondazione e i 14 funzionari del Centro per l’impiego, impegnati nella gestione delle domande e nell’accompagnamento al lavoro.

Assunzioni incentivate: la Regione aggiunge 42 milioni

A catalizzare l’attenzione, l’annuncio dell’assessora regionale al Lavoro, Nuccia Albano: “Il bando da 40 milioni per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato ha superato le aspettative: abbiamo ricevuto oltre 2.000 richieste, ma i fondi bastavano per circa 1.000 inserimenti. Ora aggiungiamo altri 42 milioni per soddisfare tutte le domande e dare una vera svolta al mercato del lavoro siciliano”.

Albano ha lanciato un appello all’unità tra istituzioni e professionisti: “Senza sinergia, i nostri giovani continueranno a emigrare. Serve un’alleanza stabile con i consulenti del lavoro per incrociare efficacemente domanda e offerta”.

Inps: 500 euro al mese per i Neet siciliani

Dal palco, anche Sergio Saltalamacchia, direttore regionale Inps, ha dato notizie concrete per i giovani che non studiano né lavorano (Neet): “Siamo pronti a erogare il nuovo Supporto per formazione e lavoro (SFL): 500 euro al mese per due anni destinati a 300mila giovani siciliani sotto i 22 anni, per accompagnarli nei percorsi formativi. Attendiamo solo il completamento dei dati sulla piattaforma nazionale Siisl”.

Saltalamacchia ha poi annunciato un rafforzamento dei controlli sul lavoro nero: “Nel primo trimestre 2025, gli accertamenti Inps sono aumentati del 30% rispetto allo stesso periodo del 2024. Sono arrivati 40 nuovi ispettori e altri arriveranno”.

Sicurezza sul lavoro, l’allarme dell’Inail: +50% di morti sul lavoro in Sicilia

Ma tra i dati positivi, emerge un campanello d’allarme lanciato da Giovanni Asaro, direttore regionale Inail: “Nel primo trimestre 2025, gli infortuni mortali in Sicilia sono aumentati del 50%, passando da 10 a 15. Temiamo che molti infortuni minori non vengano nemmeno denunciati, specie nei contesti di lavoro precario”.

Asaro ha denunciato l’insufficienza delle risorse: “Abbiamo 28 milioni per la sicurezza, ma solo 400 aziende potranno beneficiarne, a fronte di 1.200 richieste. Servono altri finanziamenti da enti pubblici per soddisfare la domanda crescente e prevenire nuove tragedie”.

Sicilia, prima in Italia per crescita dell’occupazione

Dati incoraggianti invece arrivano dal direttore del Centro per l’impiego di Palermo, Giovanni Vindigni: “Nel 2024, la Sicilia è stata prima in Italia per crescita occupazionale, con un +4,7% rispetto al +2,7% del Mezzogiorno. In nove mesi abbiamo registrato 62.000 occupati in più, di cui 46.000 donne. A Palermo abbiamo finalizzato 350 inserimenti nel turismo, 100 disabili in aziende private e 30 ipovedenti in pubbliche amministrazioni”.

Una giornata che diventa simbolo

La giornata, trasmessa in diretta da Radio Italia, ha visto la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e si è chiusa con l’appello del presidente nazionale della Fondazione, Vincenzo Silvestri: “Serve un patto di sistema per orientare le nuove generazioni. La piattaforma Siisl sarà lo strumento per unire politiche formative e occupazionali in modo integrato”.

A fare da eco, Antonino Alessi, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Palermo: “Oggi abbiamo capito che insieme si può costruire un mercato del lavoro più giusto, accessibile e trasparente. Ora bisogna continuare, con i fatti”.

