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Dalla Regione Siciliana via libera ai fondi Unesco 2026: a Scicli oltre 77 mila euro
30 Mag 2026 12:35
La Regione Siciliana ha sbloccato i fondi destinati ai territori che custodiscono i tesori storici e naturalistici riconosciuti a livello internazionale. L’assessorato alle Autonomie locali e alla funzione pubblica ha approvato il decreto di riparto che assegna complessivamente quattro milioni di euro per il 2026 ai Comuni dell’Isola che ospitano siti e geoparchi Unesco.
Il provvedimento, firmato dall’assessore Elisa Maria Lucia Ingala, dà attuazione alle disposizioni previste dall’ultima legge di stabilità regionale e punta a rafforzare la gestione e la valorizzazione delle aree di maggiore pregio culturale e ambientale della Sicilia.
Un sostegno ai territori Unesco
Le risorse sono destinate a sostenere gli enti locali nella gestione quotidiana e nello sviluppo strategico dei territori che ricadono all’interno dei siti riconosciuti dall’Unesco. L’obiettivo è garantire continuità agli interventi di tutela, promozione e valorizzazione di patrimoni considerati centrali per l’identità culturale e turistica dell’Isola.
Il riparto dei fondi è stato definito sulla base di criteri che tengono conto sia dell’equilibrio tra i territori sia del peso demografico delle diverse realtà locali coinvolte.
A Scicli oltre 77 mila euro
Tra i Comuni beneficiari figura anche Scicli, che riceverà 77 mila 322 euro. A comunicarlo è il sindaco Mario Marino, che ha sottolineato l’importanza del contributo regionale per le attività di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città barocca.
Il finanziamento rappresenta un sostegno concreto per le politiche di promozione turistica e culturale del territorio, inserito nel circuito dei siti Unesco del Val di Noto, uno dei sistemi barocchi più importanti e visitati al mondo.
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