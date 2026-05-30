Ragusa Ibla in festa per San Giorgio: processione, fede e tradizione nel cuore della città

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Ha preso il via ieri sera, tra commozione e gioia dei fedeli, il cammino di festa in onore di San Giorgio martire, patrono di Ragusa. Con la prima processione, Ragusa Ibla si è stretta attorno al simulacro del santo dando ufficialmente avvio alle celebrazioni solenni che ogni anno rappresentano uno dei momenti più sentiti dalla comunità locale.

Le vie del centro storico si sono illuminate al passaggio della statua del patrono, accompagnata da canti, preghiere e dal suono delle campane, in un clima di intensa partecipazione e profonda devozione popolare.

L’avvio delle celebrazioni tra emozione e partecipazione

La serata inaugurale si è aperta con un messaggio di benedizione rivolto alla comunità: “San Giorgio, nostro Patrono, accompagni ogni passo della processione e benedica il nostro popolo”, parole che hanno segnato ufficialmente l’inizio della festa.

Migliaia di fedeli hanno partecipato al primo momento solenne, trasformando le strade di Ragusa Ibla in un grande percorso di fede condivisa. L’atmosfera è stata caratterizzata da forte coinvolgimento emotivo e da un profondo senso di appartenenza alla tradizione cittadina.

Il messaggio del parroco: San Giorgio esempio di fede e coraggio

Nel corso della celebrazione, il parroco del duomo Giuseppe Antoci ha richiamato il significato spirituale della ricorrenza, sottolineando il valore della testimonianza cristiana.

«Quando celebriamo la memoria di un santo, l’augurio è quello di imitarlo, di guardare al suo esempio e alla sua vita. San Giorgio è un martire, quindi un testimone della fede, e oggi più che mai abbiamo bisogno di testimonianze autentiche del nostro appartenere a Cristo», ha affermato.

Il sacerdote ha poi aggiunto un invito alla comunità a riscoprire il coraggio della fede: «Auguro a tutti i fedeli e ai cittadini ragusani di guardare al suo esempio, perché anche noi possiamo avere la forza di scegliere Cristo e metterlo al primo posto nella nostra vita».

Il programma delle celebrazioni tra processioni e liturgie

Le celebrazioni proseguiranno nei prossimi giorni con un ricco calendario di appuntamenti religiosi, processioni e momenti di aggregazione comunitaria. Ragusa Ibla vivrà ancora giornate di intensa partecipazione, tra funzioni liturgiche ed eventi culturali e musicali.

Particolare attesa per la giornata conclusiva, quando si terrà la solenne celebrazione pontificale presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, seguita dalla grande processione serale con il simulacro del santo e l’Arca Santa. L’accompagnamento musicale sarà affidato al corpo bandistico “San Giorgio – Città di Ragusa”.

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