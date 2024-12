Ragusa: sarà abbattuto un albero in piazza Cappuccini per ragioni di sicurezza

Per ragioni di viabilità e sicurezza verrà abbattuto un albero in piazza Cappuccini a Ragusa. A darne notizia, l’assessore al verde pubblico Mario D’Asta. Si tratta, spiega l’assessore, di una decisione presa a causa dell’instabilità dell’albero, compromessa a causa dell’eccessiva inclinazione del fusto, il che rendeva l’albero pericoloso per la sicurezza dei cittadini, in una piazza molto frequentata.

L’amministrazione si impegna, però, a non limitarsi a interventi isolati, ma a guardare a un piano complessivo di cura del verde urbano. Il prossimo appalto di manutenzione del verde pubblico, con una cifra significativa di 400.000 euro, permetterà di potenziare le risorse destinate alla manutenzione e cura del patrimonio verde cittadino, anche aumentando il numero dei giardinieri. Un altro obiettivo fondamentale sarà migliorare la manutenzione delle aree attrezzate, come le ville pubbliche, che rappresentano luoghi vitali per la socialità delle famiglie e dei bambini.

