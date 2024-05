Giorno 8 maggio a Ragusa sit-in dei lavoratori ASU

Si terrò giorno 8 maggio a Ragusa, in piazza Matteotti, nei pressi della prefettura dalle 9 alle 14 il sit-in dei lavoratori ASU organizzato dalla confederazione COBAS Sicilia.

CHI SONO I LAVORIATORI ASU

Solo nella regione Sicilia ci sono ancora circa 4000 lavoratori in nero nelle pubbliche amministrazioni, senza nessun contratto e senza nessuna sicurezza: sono i lavoratori ASU, quei lavoratori che in realtà non esistono, quei lavoratori che fanno anche delle attività essenziali ma che sono pagati con un sussidio di disoccupazione. Sono lavoratori che spesso, durante le competizioni elettorali vengono illusi su di una loro prossima stabilizzazione, una stabilizzazione che sa più di una elemosina che di un ripagare delle persone nella loro dignità lavorativa che per anni hanno mantenuto dei servizi importanti per la comunità e non hanno ricevuto niente in cambio.

Gli ASU inscritti al Cobas Pubblico Impiego di Ragusa, già da tempo stanno cercando di far sentire la propria voce. In questi giorni hanno chiesto un intervento del Prefetto per arrivare a discutere la loro vertenza, ma ancora non hanno ricevuto risposta e pertanto è stato organizzato da parte dei sindacati un sit in riguardante lo stato di agitazione dei suddetti lavoratori e la sicurezza prevista dalla Legge 81/2008.

