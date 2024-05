A Modica 75 nuove assunzioni nel turismo grazie a sinergia tra ITS Academy Fondazione Archimede e Gruppo Modica Hotels

ITS Academy Fondazione Archimede, l’unico Istituto Tecnico superiore siciliano specializzato in turismo e beni culturali, annuncia con entusiasmo il lancio dei nuovi corsi di Hospitality Management a Modica,

in collaborazione con il prestigioso Gruppo Modica Hotels, al cui termine verrà garantita l’assunzione di 75 corsisti diplomati. La conferenza stampa di presentazione dei corsi ITS Academy in Hospitality Management avrà luogo lunedì 6 maggio ore 10.00 presso l’Auditorium “Pietro Floridia”, piazza G. Matteotti, 14 a Modica. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto formativo che mira a promuovere un modello di turismo professionalizzato ma al contempo sostenibile e responsabile.

I nuovi corsi, finanziati tramite risorse PNRR, sono progettati per rispondere specificamente alle esigenze delle rinomate strutture del Gruppo Modica Hotels, tra cui Modica Boutique Hotel, Hotel Principe D’Aragona e Modica Palace Hotel. La formazione coprirà aree cruciali come la gestione alberghiera, il servizio clienti, il marketing, nonché una conoscenza approfondita di tutti i reparti operativi delle strutture ricettive.

Il direttore dell’ITS Fondazione Archimede, Giovanni Dimauro, sottolinea: “Questi corsi rappresentano un’opportunità straordinaria per i giovani che desiderano intraprendere una carriera nel settore

dell’ospitalità. Offrendo formazione pratica direttamente nelle strutture del Gruppo Modica Hotels, i nostri studenti avranno l’opportunità unica di apprendere sul campo, garantendo loro una

preparazione ineguagliabile nel settore.”

Andrea Corso, Presidente dell’ITS Fondazione Archimede, aggiunge: “L’obiettivo di questi corsi è duplice: fornire un’istruzione di eccellenza e promuovere un turismo che rispetti e valorizzi il

territorio. Con una garanzia di assunzione per 75 studenti, stiamo non solo formando la prossima generazione di professionisti del turismo, ma stiamo anche contribuendo attivamente alla crescita economica locale, in linea con i principi del turismo responsabile.”

I corsi, completamente gratuiti, sono a numero chiuso per garantire un alto livello di personalizzazione e qualità dell’insegnamento. Questa iniziativa è esemplare non solo per la formazione che offre ma anche per l’impulso che dà al settore del turismo in termini di sostenibilità e

inclusione.

Chi desidera intraprendere questa stimolante avventura, può trovare tutte le informazioni sui corsi e le modalità di iscrizione sul nostro sito sito ufficiale https://its-fondazionearchimede.academy/corsi

o contattarci ai seguenti recapiti tel. 0931 1843739 mail: info@its-fondazionearchimede.it

