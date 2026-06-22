Aperto il Mangia’s “Costa Ragusa”: inizia l’era del turismo luxury nella provincia iblea. FOTO GALLERY

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La provincia di Ragusa entra nella nuova geografia del turismo di lusso internazionale con l’apertura del Mangia’s Costa Ragusa Borgo, il resort cinque stelle nato dalla trasformazione dell’ex villaggio Club Med di Kamarina. Una struttura completamente rinnovata che segna l’avvio del progetto Costa Ragusa, il nuovo brand con cui il gruppo Mangia’s punta a portare il territorio ibleo nei circuiti del turismo premium.

Il resort è già aperto agli ospiti, mentre l’inaugurazione ufficiale è prevista per il prossimo 1 luglio. L’apertura arriva al termine di un importante intervento di riqualificazione che ha restituito nuova vita a un’area rimasta per anni inutilizzata, trasformandola in una struttura ricettiva di alta gamma.

Il progetto ha richiesto 18 mesi di lavori e ha coinvolto circa 100 aziende, con una media di 350 operai specializzati impegnati nella fase di ristrutturazione. Un intervento che ha cambiato completamente il volto del complesso, portandolo da villaggio turistico a resort cinque stelle con nuovi standard di ospitalità.

Il Mangia’s Costa Ragusa Borgo rappresenta il primo passo di un investimento più ampio che prevede anche l’apertura dell’Icona’s Costa Ragusa Resort, struttura cinque stelle lusso destinata a completare l’offerta del gruppo. Insieme, i due resort metteranno a disposizione oltre 500 camere tra suite, ville e sistemazioni di fascia alta, con servizi pensati per una clientela internazionale.

Al centro del progetto c’è anche la volontà di creare una nuova destinazione turistica legata non solo alla struttura ricettiva, ma all’intero territorio: il mare della costa iblea, il patrimonio culturale del Val di Noto, l’enogastronomia e le eccellenze locali.

A raccontare il valore dell’operazione è stato il presidente di Mangia’s, Marcello Mangia, che ha sottolineato il percorso che ha portato alla nascita del nuovo resort: “Abbiamo riportato in vita un villaggio 3 stelle abbandonato e chiuso da anni, trasformandolo in una struttura 5 stelle. È stato un grande lavoro che ha coinvolto imprese, lavoratori e il nostro team con passione e dedizione”.

Mangia ha evidenziato anche il valore della collaborazione alla base dell’investimento: “Ringrazio tutte le aziende che hanno lavorato con noi in questi mesi e chi ha creduto in questo progetto, perché oggi si apre una nuova destinazione in una delle zone più belle d’Italia”.

Il piano di sviluppo del gruppo guarda anche al rilancio del Donnafugata Golf Resort & Spa, acquisito e inserito in un percorso di riqualificazione. Una struttura strategica per intercettare il turismo internazionale legato al golf, al benessere e ai viaggi esperienziali di fascia alta.

Sull’arrivo di Mangia’s è intervenuto anche il consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro, che vede nel progetto Costa Ragusa non soltanto l’apertura di nuovi resort, ma la possibilità di costruire un vero e proprio marchio territoriale. Il ragionamento del consigliere parte dal modello di destinazioni che nel tempo hanno saputo diventare brand globali: “Costa Ragusa può diventare per la nostra provincia ciò che la Costa Smeralda rappresenta per la Sardegna”, cioè un’identità capace di attrarre visitatori e generare ricadute economiche su tutto il territorio.

Per Mauro l’investimento di Mangia’s rappresenta quindi un’occasione per superare una visione limitata del turismo legata esclusivamente alla permanenza nelle strutture alberghiere. L’obiettivo dovrebbe essere quello di far diventare i resort un punto di accesso alla scoperta dell’intera provincia: “Costa Ragusa non deve identificare soltanto Marina di Ragusa o la fascia costiera – è il senso del suo intervento – ma l’intero territorio ibleo, mettendo insieme mare, cultura, gastronomia e ambiente”.

Con il nuovo resort prende quindi forma un progetto che punta a cambiare il posizionamento turistico della provincia di Ragusa, aumentando la capacità attrattiva verso una fascia internazionale di visitatori e aprendo una nuova stagione per l’ospitalità di lusso nel Sud-Est siciliano.

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