Sagitta Sgr acquisisce il Donnafugata Golf Resort & Spa: maxi piano di riqualificazione con Mangia’s

Un fondo gestito da Sagitta Sgr, parte di Arrow Global Italia, ha perfezionato l’acquisizione del Donnafugata Golf Resort & Spa, uno dei complessi turistici più prestigiosi della provincia di Ragusa. L’operazione rientra nella strategia value–add del fondo, dedicato a investimenti immobiliari ad alto potenziale di valorizzazione.

Il resort, immerso nel territorio rurale di Ragusa e confinante con il Costa Ragusa Borgo and Resort – primo progetto hospitality sviluppato in Italia da Arrow Global – sarà oggetto di un grande piano di rilancio. Anche per questa nuova acquisizione, la partnership strategica sarà con Mangia’s, uno dei principali gruppi dell’hospitality in Italia, attivo in Sicilia e Sardegna con 17 strutture tra resort, club e city hotel di fascia alta.

Rinasce una destinazione di lusso

Il Donnafugata Golf Resort & Spa sarà completamente ripensato:

Riqualificazione e riposizionamento di oltre 200 camere e ville private ;

di oltre ; Restyling totale degli spazi per creare una destinazione a cinque stelle ;

degli spazi per creare una ; Un progetto inserito in un’area di 500 ettari, tra itinerari naturalistici, culturali ed enogastronomici tra i più affascinanti della Sicilia.

L’intervento punta a trasformare il sito in un punto di riferimento del luxury tourism mediterraneo, integrandolo nel più ampio portafoglio di asset hospitality e leisure di Arrow Global in Europa meridionale.

Focus sul golf: standard internazionali

Elemento centrale dello sviluppo sarà il potenziamento dell’offerta golfistica:

valorizzazione dei due campi da 18 buche , tra i rarissimi in Sicilia con questo doppio layout;

, tra i rarissimi in Sicilia con questo doppio layout; adeguamento e ampliamento del campo pratica ;

; introduzione di nuovi servizi per allinearsi alle migliori destinazioni golfistiche internazionali.

L’obiettivo è creare un polo capace di attrarre golfisti da tutto il mondo e di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Una nuova brand destination tra lusso, autenticità e sostenibilità

Il progetto punta a costruire una nuova brand destination mediterranea, fondata su un mix di natura, sport, cultura, benessere e autenticità siciliana. Una proposta pensata per un turismo internazionale che cerca esperienze premium tutto l’anno.

Le dichiarazioni

Donato Piscuoglio, Head of Real Estate di Arrow Global Italy, ha espresso grande soddisfazione:

“Questa seconda acquisizione nella provincia di Ragusa conferma la nostra capacità di rigenerare asset esistenti e trasformarli in opportunità di sviluppo per il territorio, generando impatti economici e occupazionali. Costa Ragusa Borgo and Resort e Donnafugata Golf Resort & Spa sono pilastri fondamentali della nostra strategia per costruire una piattaforma hospitality mediterranea capace di attrarre turismo internazionale. La partnership con Mangia’s porterà il know-how necessario per creare una nuova brand destination di respiro internazionale.”

Sulla stessa linea Claudio Nardone, CEO di Sagitta Sgr:

“Questa operazione rafforza la nostra presenza in una asset class strategica come il real estate. L’hospitality sta suscitando grande interesse tra gli investitori istituzionali, sia per i profili rischio/rendimento sia per l’impatto socio-economico che questi progetti sono in grado di generare sul territorio.”

