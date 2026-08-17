Marina di Ragusa si prepara al Vertical Summer Tour con Radio Deejay: due giorni di musica, sport e divertimento. Ecco il programma

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Marina di Ragusa si prepara a vivere due giornate all’insegna di musica, sport e divertimento con l’arrivo del Leapmotor Vertical Summer Tour 2026, il grande villaggio itinerante realizzato in partnership con Radio Deejay.

L’appuntamento è per domani, martedì 18 agosto, e mercoledì 19 agosto, sulla Spiaggia della Dogana, dove dalle 10 del mattino prenderà vita un programma pensato per coinvolgere pubblico di tutte le età. L’ingresso sarà gratuito.

Per due giorni il litorale ragusano sarà trasformato in un vero villaggio estivo, con prove gratuite di SUP, corsi di acquagym, balli di gruppo, tornei sportivi, animazione, giochi da palco e gadget. A completare il programma sarà l’atteso Vertical Show, elemento centrale del tour.

Prezioso accende la notte di Marina di Ragusa

Il primo grande appuntamento è fissato per domani sera, 18 agosto, alle ore 22, quando la Spiaggia della Dogana ospiterà il Night Party con DJ set di Prezioso.

Una serata pensata per trasformare la spiaggia in una grande pista a cielo aperto, con la musica protagonista e il pubblico chiamato a vivere l’atmosfera del Vertical Summer Tour fino a tarda sera.

Il secondo appuntamento con un grande ospite è invece in programma mercoledì 19 agosto alle 17, con il Beach Party e l’intrattenimento di Rudy Zerbi, volto noto della televisione, di Amici e Tu sì que vales, oltre che voce di Radio Deejay.

Un evento che porta Marina di Ragusa sulla scena nazionale

La tappa ragusana del Vertical Summer Tour punta anche sulla promozione del territorio. La manifestazione è patrocinata da Regione Siciliana, Assemblea Regionale Siciliana, Libero Consorzio Comunale di Ragusa e Comune di Ragusa e rappresenta un appuntamento di richiamo per il turismo estivo.

Il programma

Martedì 18 agosto – Spiaggia della Dogana

Dalle 10.00 apertura del villaggio con attività sportive, SUP, acquagym, balli, tornei e animazione.

Alle 22.00, Night Party & DJ Set con Prezioso.

Mercoledì 19 agosto – Spiaggia della Dogana

Dalle 10.00 nuova giornata di attività e animazione.

Alle 17.00, Beach Party e intrattenimento speciale con Rudy Zerbi.

Due giornate, dunque, per vivere Marina di Ragusa attraverso una formula che mette insieme mare, sport, musica e spettacolo, con la Spiaggia della Dogana al centro di un evento destinato a richiamare pubblico anche da fuori provincia.

E per chi vuole esserci, l’appuntamento è già fissato: 18 e 19 agosto, ingresso gratuito, Spiaggia della Dogana.

© Riproduzione riservata