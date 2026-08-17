Nek chiude “In Teatro Aperto”: il grande live a Marina di Modica

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Sarà Nek a chiudere i grandi appuntamenti musicali di “In Teatro Aperto” 2026, la rassegna estiva della Fondazione Teatro Garibaldi che sta accompagnando l’estate di Modica tra musica, comicità e teatro. Venerdì 21 agosto, alle 21.45, l’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” di Marina di Modica ospiterà il “Nek Hits Live”, appuntamento già sold out e tra i più attesi dell’intero cartellone.

Nek a Marina di Modica con oltre trent’anni di successi

Dopo aver attraversato l’Italia, il Canada, gli Stati Uniti e l’Europa, il tour di Nek approda a Marina di Modica con uno spettacolo che ripercorre oltre tre decenni di carriera. Una serata pensata per il pubblico che ha accompagnato la storia musicale del cantautore e per le nuove generazioni che ne hanno riscoperto le canzoni.

Sul palco troveranno spazio alcuni dei brani più amati del suo repertorio, da “Laura non c’è” a “Lascia che io sia”, passando per “Uno di questi giorni” e “Ci sei tu”, fino all’intensa interpretazione di “Se telefonando”. Un viaggio tra grandi successi e momenti più personali, destinato a trasformare l’Auditorium Mediterraneo in un unico grande coro.

Il “Nek Hits Live” in versione Power Trio

Lo spettacolo sarà proposto nella formula del Power Trio, una scelta che mette al centro l’energia della musica dal vivo e il rapporto diretto tra artista e pubblico. Nek sarà sul palco alla voce e al basso, accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria.

Una formazione essenziale e potente, capace di esaltare il suono e l’intesa tra i musicisti e di restituire al pubblico tutta la forza di un concerto costruito sulla dimensione live.

Un appuntamento già sold out

L’attesa per il concerto è già altissima: il “Nek Hits Live” di Marina di Modica è infatti sold out. L’appuntamento di venerdì rappresenta così la chiusura dei grandi live della rassegna estiva della Fondazione Teatro Garibaldi e uno dei momenti di punta dell’estate modicana.

«Nek porta sul palco di Marina di Modica trent’anni di canzoni che il pubblico conosce e ama profondamente – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – I suoi concerti diventano ogni volta un grande momento di condivisione, in cui ogni brano si trasforma in un coro. Siamo felici di accoglierlo nella nostra stagione con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone».

Dalla musica alla televisione: la lunga carriera di Nek

Cantautore, polistrumentista e interprete tra i protagonisti della musica italiana, Nek ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo e pubblicato 18 album in studio. Negli ultimi anni ha ampliato la sua esperienza anche sul piccolo schermo, conducendo programmi come “Dalla Strada al Palco”, “The Voice Senior”, “The Voice Kids” e “The Voice Generations”.

Nel 2025 ha ripubblicato l’intera discografia in vinile cristallo e ha lanciato sul proprio canale YouTube la miniserie “NEK HITS”, composta da quattordici episodi dedicati ad aneddoti e momenti della sua vita artistica e personale. Nello stesso percorso si inserisce “NEK HITS LIVE”, l’album registrato durante il tour che raccoglie alcune delle sue più belle interpretazioni dal vivo.

Dopo Nek spazio al teatro amatoriale

La chiusura dei grandi concerti non coincide con la fine di “In Teatro Aperto”. La rassegna prosegue infatti con la sezione dedicata al teatro amatoriale, che torna all’Atrio Comunale di Modica con tre compagnie del territorio.

Sabato 22 agosto, alle 21, la Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi, diretta da Vito Cultrera, porterà in scena “Fumo negli occhi” di Faele e Romano, brillante commedia costruita tra equivoci e situazioni paradossali e capace di ironizzare sull’apparenza, sulla ricerca del benessere e sul desiderio di successo.

Venerdì 28 agosto, sempre alle 21, sarà la volta della Compagnia Ciuri ri Maj con “Annata ricca massaru cuntentu” di Nino Martoglio, un classico del teatro dialettale siciliano che attraverso l’ironia racconta personaggi, valori e atmosfere della tradizione popolare dell’Isola.

A chiudere il ciclo sarà domenica 6 settembre la Compagnia Teatrale CGS Salvatore Quasimodo, diretta da Nele Pluchino, con “I Commedianti: uomini devoti e donne pie” di Pippo Spampinato.

© Riproduzione riservata