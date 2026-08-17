Il Gospel accende la notte di Scoglitti: emozioni e musica sotto le stelle a Largo Kamarina

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Una notte di musica, emozioni e spiritualità ha trasformato Largo Kamarina, a Scoglitti, in un suggestivo teatro a cielo aperto. “Gospel sotto un cielo di stelle”, andato in scena domenica 16 agosto 2026, ha conquistato il pubblico presente, accompagnandolo in un viaggio fatto di voci, armonie e intensa partecipazione.

La cornice del mare, la luce della luna e la forza della musica Gospel hanno contribuito a rendere la serata uno degli appuntamenti più suggestivi del cartellone estivo Kamarinèe 2026, organizzato dal Comune di Vittoria in collaborazione con la Pro Loco.

Largo Kamarina diventa una chiesa sotto le stelle

Il numeroso pubblico ha seguito con attenzione e coinvolgimento l’esibizione, lasciandosi trasportare dalle sonorità e dall’energia dei protagonisti della serata. Il Gospel, con la sua capacità di fondere musica, spiritualità e condivisione, ha trovato nella piazza di Scoglitti una scenografia naturale particolarmente suggestiva.

A dare voce allo spettacolo è stato il maestro Aurelio Pitino, Direttore Nazionale di Let’s Sing Gospel Connection, affiancato dal Modica Gospel Choir, diretto dal maestro Giovanni Leon Dall’Ò.

Sul palco anche l’Agrigento Gospel Choir

A impreziosire il concerto è stata inoltre la presenza dell’Agrigento Gospel Choir, rappresentato dalla conductor Enza Bono e dal marito Gaetano Parisi.

Particolarmente intenso il momento affidato a Parisi, protagonista di un’esibizione da solista nel brano “I Feel Your Spirit”. La sua voce ha regalato al pubblico uno dei passaggi più emozionanti della serata, contribuendo a creare quell’atmosfera di raccoglimento e partecipazione che ha caratterizzato l’intero concerto.

Musica e spiritualità, il pubblico protagonista

Il successo dell’iniziativa è stato legato non soltanto alla qualità artistica dei musicisti e dei cori, ma anche alla risposta del pubblico. Le persone presenti hanno partecipato con entusiasmo, trasformando l’appuntamento musicale in un momento collettivo di condivisione.

È proprio questa la forza del Gospel: superare i confini del semplice concerto per diventare esperienza, emozione e incontro. A Scoglitti, sotto il cielo stellato di Largo Kamarina, le voci dei cori hanno trovato un pubblico pronto a lasciarsi coinvolgere.

“Una vera e propria chiesa a cielo aperto”

Al termine dell’esibizione, l’assessore del Comune di Vittoria con delega al Turismo, alle attività artistiche, culturali, musicali e teatrali, Arturo Barbante, ha espresso il proprio apprezzamento per gli artisti e per il significato della serata.

«Quello a cui abbiamo assistito stasera va ben oltre il semplice spettacolo. È stato un momento profondo di condivisione e spiritualità: avete trasformato questo angolo suggestivo di Scoglitti in una vera e propria chiesa a cielo aperto, dove la gente ha pregato, si è emozionata e ha vissuto, incarnato nella sua essenza più autentica, il vero senso del Gospel. Grazie!».

Parole che sintetizzano il significato di una serata nella quale la musica è riuscita a diventare un linguaggio comune, capace di coinvolgere persone diverse e creare un’atmosfera di autentica partecipazione.

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