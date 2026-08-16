Al faro di Scoglitti la mostra fotografica “Dall’analogico al digitale”

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È stata inaugurata al Faro di Scoglitti la mostra fotografica “Dall’analogico al digitale”, realizzata da Fedele Ferlante, Nuccia Sileci e Giovanni Rosa.

A tagliare il nastro inaugurale è stata la presidente della Pro Loco di Scoglitti, Pina Spataro, insieme a Nuccia Sileci. Era presente l’assessore Salvatore Avola e tutto il direttivo della Pçro Loco, con la vicepresidente: Eleonora Moncada, il segretario: Beniamino Tenaglia, il tesoriere Enzo Napolitano, i consiglieri Sebastiano Messina, Nuccia Sileci e Fedele Ferlante.

La mostra – spiegano gli organizzatori – propone un affascinante viaggio attraverso l’evoluzione della fotografia, partendo dalle tecniche analogiche tradizionali fino alle più moderne espressioni digitali. Le opere esposte, di grande impatto visivo e profondità artistica, esplorano diverse tematiche e stili, offrendo uno sguardo originale e personale sulla realtà circostante.

La mostra rimarrà aperta fino al 19 agosto 2026. L’ingresso è gratuito.

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