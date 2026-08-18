Marina di Ragusa balla sulla sabbia: al via il Vertical Summer Tour, il villaggio è già pieno di musica e divertimento

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Marina di Ragusa si accende con il Vertical Summer Tour. È iniziata questa mattina sulla Spiaggia della Dogana la due giorni del grande villaggio itinerante e già dalle prime ore sono centinaia le persone che stanno affollando la spiaggia per partecipare alle attività, giocare, ballare e conquistare premi e gadget.

Una vera esplosione di musica e animazione che trasforma per due giorni la spiaggia in un grande spazio dedicato allo spettacolo, allo sport e al divertimento, con ingresso gratuito. Il villaggio, di oltre 3 mila metri quadrati, propone attività per tutte le età, dalle prove gratuite di SUP all’acquagym, dai balli di gruppo ai tornei, fino ai giochi sul palco e al Vertical Show.

E il pubblico ha già risposto con entusiasmo. Musica, animazione, premi e tanta voglia di divertirsi stanno accompagnando questa prima giornata, con la Spiaggia della Dogana che si è trasformata in uno dei luoghi più vivaci dell’estate ragusana.

Il momento clou di oggi arriverà questa sera, alle 22, con il Night Party e il dj set di Prezioso, protagonista della serata sulla spiaggia. Domani, mercoledì 19 agosto, si ripartirà dalle 10 con le attività del villaggio e alle 17 arriverà invece Rudy Zerbi, per il Beach Party e un pomeriggio di musica, giochi e sorprese.

Ieri la presentazione al Porto Turistico

Il Vertical Summer Tour è stato presentato ufficialmente ieri sera, alla vigilia dell’apertura, nella suggestiva cornice della terrazza del Mercato del Porto Turistico di Marina di Ragusa.

Un incontro che ha messo attorno allo stesso tavolo istituzioni, organizzatori e protagonisti dell’evento, con Rudy Zerbi special guest e una vista sul porto al tramonto a fare da sfondo al lancio della manifestazione. Patron dell’evento è Fla­vio Gal­la­rato rima­sto incan­tato della loca­tion iblea e pronto a tornarci se tutto andrà come si spera..

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha sottolineato il valore dell’arrivo per la prima volta a Marina di Ragusa del grande villaggio itinerante, evidenziando come un appuntamento di questa portata rappresenti un’occasione importante per promuovere la località attraverso un format capace di unire sport e intrattenimento.

Per la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari, invece, i grandi eventi hanno la capacità di portare i riflettori nazionali sulle località costiere della provincia, valorizzandone bellezze e attrattività.

L’onorevole Ignazio Abbate, presidente della I Commissione Affari Istituzionali dell’ARS, ha parlato dell’inserimento del Vertical Tour nel più ampio percorso di “Sabbie di Sicilia”, il progetto che quest’estate ha portato grandi appuntamenti sulle spiagge iblee: la Tappa Gold del Campionato Italiano di Beach Volley a Marina di Modica, le Finali Scudetto di Beach Soccer a Scoglitti e ora il Vertical Tour a Marina di Ragusa.

Abbate: “Una strategia che punta sui grandi eventi”

Nel corso della presentazione, Abbate ha rilanciato l’idea di una Sicilia capace di investire sempre più sui grandi eventi come strumento di promozione turistica e di ricaduta economica sui territori.

Una strategia che, attraverso il lavoro dell’associazione I Soci e di Fabio Nicosia, ha costruito un percorso che ha portato in provincia eventi sportivi di livello nazionale e che ora si completa con una manifestazione diversa, ma altrettanto capace di richiamare pubblico: il Vertical Summer Tour.

La Tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley si è svolta a Marina di Modica dal 10 al 12 luglio, mentre le Finali Scudetto di Beach Soccer hanno animato Scoglitti dal 4 al 9 agosto.

Il progetto ha quindi unito sport, spettacolo e promozione turistica, mettendo sotto i riflettori diverse località della costa iblea.

“Il sindaco è fortunato”

Un passaggio particolarmente curioso è arrivato dalla presentatrice e giornalista Viviana Sammito, che durante la presentazione ha scherzato sul rapporto tra l’evento e l’amministrazione comunale, osservando come il sindaco Cassì sia “fortunato” a poter ospitare un evento di questa portata senza un investimento economico diretto da parte del Comune.

Un modo per sottolineare il valore di un’operazione costruita attraverso il sostegno e la collaborazione di Regione Siciliana e Libero Consorzio Comunale di Ragusa, insieme agli organizzatori e ai partner coinvolti. In verità c’è comunque un esborso in quanto l’ente locale ha pagato servizi vari, personale di supporto e la Siae per un investimento complessivo di circa 10 mila euro.

E intanto il risultato è già sotto gli occhi di tutti: la spiaggia è piena, la musica è partita e Marina di Ragusa è entrata nel circuito del Vertical Summer Tour.

Due giorni da vivere sulla spiaggia

Il programma proseguirà fino a domani sera. Oggi riflettori puntati sul dj set di Prezioso, domani spazio invece a Rudy Zerbi, che incontrerà il pubblico nel Beach Party del pomeriggio.

Per due giorni, dunque, la Spiaggia della Dogana diventa un grande palcoscenico sul mare, con musica, sport, giochi, premi, animazione e grandi ospiti.

Un’altra occasione per Marina di Ragusa di confermarsi protagonista dell’estate e per l’intero territorio ibleo di mostrarsi attraverso eventi capaci di portare pubblico, attenzione e visibilità ben oltre i confini locali.

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