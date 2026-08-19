Modica-Pozzallo, grave incidente sulla SP 45: automobilista in prognosi riservata

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È in prognosi riservata un automobilista rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella notte sulla SP 45, la strada provinciale che collega Modica a Pozzallo.

L’incidente si è verificato intorno alle 3 della notte. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto sulla quale viaggiava l’uomo, per cause che dovranno essere accertate, sarebbe improvvisamente uscita dalla carreggiata finendo contro un muro a secco.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato gravi conseguenze per il conducente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno trasferito il ferito in codice rosso all’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica.

L’uomo è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico e successivamente ricoverato nel reparto di Rianimazione. I medici hanno riscontrato un politrauma e la prognosi rimane riservata.

Restano da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.

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