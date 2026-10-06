Terremoto in Regione: voci di dimissioni immediate per Schifani e la telefonata con Tajani

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“Prendo atto delle dichiarazioni dell’onorevole Minardo. In queste ore sto valutando, con senso di responsabilita’, le decisioni da assumere, che comunichero’ a breve”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, riferendosi a una dichiarazione in cui il commissario di Forza Italia in Sicilia aveva sottolineato, dopo la richiesta di arresto di Gaetano Armao, che “e’ necessario un atto di responsabilita’, al quale deve seguire quel cambiamento netto e quella proposta politica completamente nuova di cui ho parlato. Nuove idee e nuovi protagonisti”. La notizia viene riportata dall’agenzia di stampa Agi

L’Ansa riferisce che il governatore della Sicilia, Renato Schifani, sarebbe riunito a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione, col suo staff e con alcuni parlamentari regionali. Già ieri erano circolate voci di imminenti dimissioni di Schifani dopo quanto filtrato dalla riunione tra il commissario siciliano di Forza Italia, Nino Minardo e i segretari provinciali del partito sulla necessità di un rinnovamento politico nell’isola ma il presidente della Regione le aveva smentite. La tensione però oggi è aumentata e le voci in serata sono tornate a circolare.

Sedondo quanto avrebbe appreso l’Ansa, ci sarebbe stato un colloquio telefonico ad alta tensione tra il leader di Forza Italia Antonio Tajani e il presidente della Regione siciliana Renato Schifani. L’annuncio di una riflessione in corso e di comunicazioni a breve da parte del governatore, al quale non sono piaciute le dichiarazioni del commissario del partito siciliano Nino Minardo sulla necessità di un rinnovamento politico dopo l’ennesimo caso giudiziario, sta alzando i toni in Forza Italia. Il nodo sarebbe la ricandidatura di Schifani alle regionali del 2027: il presidente la dà per scontata mentre a Roma sarebbero aumentati i dubbi sul bis.



Non mancano le reazioni



E il presidente Schifani che dava per scontato il bis ha preso atto del ripensamento del suo partito: “Prendo atto delle dichiarazioni dell’onorevole Minardo. In queste ore sto valutando, con senso di responsabilità, le decisioni da assumere, che comunicherò a breve”. Posizione che ha ribadito appunto nella telefonata avuta con il leader Antonio Tajani, dai toni accesi si apprende. Poi ha riunito a Palazzo d’Orleans, il suo staff e alcuni parlamentari regionali. “Le dimissioni non si annunciano, si danno”, commenta iil deputato del Pd all’Ars, Nello Dipasquale. Per il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera “quella di Schifani è la peggiore legislatura di sempre fatta di arresti e inchieste: ecco oggi ha la possibilità di liberare finalmente la Sicilia”.

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