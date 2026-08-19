A Donnalucata la notte esplode: fuochi d’artificio fino a mezzanotte e cittadini esasperati

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Non è più solo qualche sporadico episodio. E’ quasi un cult quello che si registra nelle tarde ore serali e nelle notti estive a Donnalucata. Se i botti sono legati a festeggiamenti esterni è un conto ma se diventano routine per compleanni e feste in famiglia e fra amici è proprio il caso di dire che siamo davanti ad un deterioramento della vita sociale di una comunità. Le ore serali e notturne sono fatte per riposare ed, invece, a Donnalucata e nel litorale che và dalla borgata costiera fino a Cava d’Aliga è tutto diverso. Festosi, colorati e rumorosi sono così che puntualmente ogni notte si presentano questi spettacoli pirotecnici borderline. Ed i cittadini si chiedono. “Non riusciamo a capire come a Donnalucata, chiunque, a mezzanotte, può fare esplodere fuochi d’artificio, che possono anche essere belli ma sicuramente danno fastidio alle persone che devono dormire perché l’indomani devono.andare a lavorare – afferma un villeggiante donnalucatese – sarebbe interessante sapere se sono autorizzati dalle competenti autorità, e se esiste qualche gruppo di lavoro del Comune di Scicli che controlli se questi botti sono regolarmente autorizzati. In caso negativo bisognerebbe adottare i provvedimenti previsti in un paese civile.

Dico queste cose perché un territorio di persone civili e lavoratori non può subire supinamente gli sfoghi dei bombaroli che pensano di poter fare quello che vogliono, fregandosene degli altri”. Ed è ora che il fenomeno venga regolamentato magari con controlli a tappeto sul litorale.

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