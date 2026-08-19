Notte di emergenza a Ispica: idrante divelto, bloccata la fuoriuscita d’acqua

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Una colonnina idrante divelta, una copiosa fuoriuscita d’acqua e il rischio di svuotamento della colonna di distribuzione. È quanto accaduto nelle ore notturne in contrada Maccone Bianco, a Ispica, dove un intervento tempestivo ha consentito di scongiurare conseguenze più serie sulla rete idrica della zona.

La segnalazione è arrivata al Comune nelle scorse ore da Carmelo Denaro, già amministratore comunale, che ha immediatamente informato l’amministrazione della situazione. L’episodio ha richiesto un intervento rapido, considerato il rischio che la perdita d’acqua potesse proseguire provocando lo svuotamento della colonna di distribuzione.

Intervento a notte inoltrata: amministratori sul posto

A seguito della segnalazione, il sindaco di Ispica, il vicesindaco Carmelo Oddo e il consigliere Giovanni Muraglie hanno raggiunto contrada Maccone Bianco per verificare direttamente quanto accaduto.

L’intervento, effettuato a notte inoltrata, ha permesso di valutare immediatamente le condizioni dell’impianto e di attivare la procedura necessaria per bloccare la fuoriuscita d’acqua. In situazioni di questo tipo, la rapidità della segnalazione e il coordinamento tra amministrazione e gestore del servizio possono risultare determinanti per limitare i danni e prevenire disservizi.

Tecnici al lavoro per fermare la perdita d’acqua

Il Comune ha quindi allertato la società incaricata della gestione del servizio idrico. I tecnici sono intervenuti sul posto e hanno proceduto all’intercettazione della valvola, chiudendo l’erogazione dell’acqua.

La manovra ha consentito di mettere in sicurezza l’impianto e, soprattutto, di evitare il completo svuotamento della colonna di distribuzione. Un eventuale svuotamento avrebbe potuto provocare conseguenze sulla regolarità del servizio e disagi per i residenti della zona.

La tempestività dell’intervento ha dunque permesso di circoscrivere il problema e di ridurre il rischio di ripercussioni sulla rete idrica.

Nessun disservizio previsto nelle prossime ore

Secondo le prime valutazioni effettuate dai tecnici, non dovrebbero verificarsi disservizi nelle prossime ore. La chiusura tempestiva della valvola e la messa in sicurezza della colonnina hanno infatti consentito di evitare conseguenze più significative sull’impianto.

Resta comunque da chiarire la dinamica che ha portato al danneggiamento della colonnina idrante. L’episodio pone ancora una volta l’attenzione sulla vulnerabilità delle infrastrutture idriche e sulla necessità di intervenire rapidamente quando viene individuata una situazione potenzialmente pericolosa.

Foto: repertorio

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