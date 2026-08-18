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Un anno fa la morte del piccolo Raffale Sallemi, annegato in una piscina a Caucana: il ricordo della tragedia

18 Ago 2026 11:59
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Un anno fa, il 21 agosto, la morte del piccolo Raffaele Sallemi, il piccolo di Comiso di appena due anni, annegato nella piscina dell’abitazione di villeggiatura della famiglia a Caucana.

Il bimbo uscì dalla casa e si diresse verso la piscina in pochi attimi che si rivelarono fatali.

Per ricordare il piccolo Raffaele una messa sarà celebrata  il 21 agosto, alle 8,30, nella chiesa Madonna delle Grazie, a Comiso. Una seconda messa di suffragio si celebrerà a Vittoria, alle 19, nella chiesa del Sacro Cuore.

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