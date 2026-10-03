Incidente mortale, Carola aveva appena 18 anni ed era di Vittoria

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Aveva appena 18 anni ed era originaria di Vittoria. Carola Battaglia è morta in un terribile incidente stradale avvenuto a Roncello, in Brianza, a pochi chilometri da Busnago, il Comune dove la giovane viveva. Una tragedia sulla quale adesso stanno indagando i carabinieri, anche perché dopo lo schianto una persona sarebbe stata vista allontanarsi dall’Audi A6 coinvolta nell’incidente. Carola era alla guida di una Fiat 500. Accanto a lei viaggiava un ragazzo di appena 16 anni. Erano da poco passate le 00:30 quando, lungo via Aldo Moro, la loro vettura si è scontrata violentemente con un’Audi A6 che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato devastante. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’Audi avrebbe effettuato un sorpasso senza riuscire a rientrare nella propria corsia, invadendo quella opposta e centrando la Fiat 500 sulla quale viaggiavano i due giovanissimi.

Carola trasportata in ospedale, poi la notizia più terribile

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari e i vigili del fuoco del comando di Monza. Carola è stata estratta dalla vettura e trasportata all’ospedale di Vimercate in condizioni disperate. I traumi riportati nello schianto erano però troppo gravi: per la diciottenne non c’è stato nulla da fare. I medici ne hanno constatato il decesso poco dopo. Gravissime anche le condizioni del sedicenne che viaggiava accanto a lei. Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e resta ricoverato in prognosi riservata. Nell’Audi è stato invece trovato un uomo di circa 40 anni, di origini romene, al quale risulterebbe intestata la vettura. È stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza e sottoposto agli accertamenti necessari a verificare le sue condizioni al momento dell’incidente.

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