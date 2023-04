Illegittimo il trasferimento strade ex Asi a Comune di Ragusa?

Il trasferimento delle strade Irsap ex Asi al Comune di Ragusa, qualora fosse avvenuto, risulta essere illegittimo? E’ quanto si chiede il consigliere comunale Mario D’Asta dopo avere preso atto di una sentenza, la numero 73 del 2023, della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 19 della legge regionale 8 del 2012 che prevede, appunto, il trasferimento, da parte del commissario liquidatore dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, ai Comuni competenti per territorio, delle strade ad uso pubblico e relative pertinenze.

Secondo la Corte, infatti, il legislatore non ha attribuito ai Comuni le risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle strade. La Corte costituzionale ha altresì dichiarato l’illegittimità conseguenziale all’articolo della legge, nella parte in cui «non subordina la cessione ai Comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall’Irsap alla attribuzione ai Comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite».

La questione era stata sottoposta al vaglio della Corte dal Cga della Regione, che ha ritenuto rilevante la questione di costituzionalità sollevata nel secondo motivo del ricorso proposto dinnanzi al Tar Catania da alcuni Comuni.

“E’ opportuno, a questo punto – chiarisce D’Asta – comprendere come stanno le cose sul nostro territorio perché si tratta di una sentenza che potrebbe modificare una parte del panorama complessivo del nostro ambito locale. Quindi, ritengo opportuno che il Comune di Ragusa metta in campo le procedure per far sì che il relativo ricorso risulti come adito anche dall’ente di palazzo dell’Aquila”.