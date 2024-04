Il vescovo di Ragusa va dal Papa

Dal 29 aprile al 3 maggio, i Vescovi di Sicilia intraprenderanno un viaggio significativo verso Roma per partecipare alla “Visita ad Limina Apostolorum”, un evento che sottolinea l’importanza della comunione con il Vescovo di Roma e con la Chiesa universale.

La Visita avrà inizio lunedì 29 aprile con un incontro presso il Palazzo Apostolico con Papa Francesco. Nei giorni successivi, i Vescovi si recheranno presso i Dicasteri della Curia Romana, dove avranno l’opportunità di presentare il cammino ecclesiale delle loro diocesi e della regione siciliana nel suo complesso. Questo momento è preceduto dall’invio di una relazione dettagliata sulla propria diocesi e una generale sull’intera Regione Ecclesiastica inviata alla Santa Sede.

Durante la Visita, sono previste celebrazioni nelle Basiliche Papali e un momento di preghiera presso la Chiesa “S. Maria Odigitria” dei Siciliani, un momento di spiritualità e riflessione per i Vescovi siciliani.

Per la Conferenza Episcopale Siciliana, la Visita ad Limina Apostolorum rappresenta un momento di profonda gratitudine verso il Santo Padre, ma anche un’opportunità per ricevere orientamenti e sostegno per il loro ministero episcopale. Questo viaggio offre loro l’occasione di rafforzare il legame con il Papa e di condividere le gioie e le sfide delle loro comunità locali.

Durante gli incontri, i Vescovi avranno modo di approfondire argomenti teologici, pastorali e amministrativi che saranno di aiuto nel servizio alle singole Chiese. Questo momento di condivisione e dialogo contribuirà a rafforzare il legame tra la Chiesa locale e la Chiesa universale, rinnovando l’impegno dei Vescovi verso il bene spirituale e materiale dei fedeli siciliani.

