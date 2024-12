Ritardi nell’attivazione del pozzo ASI 2: l’appello del sindaco di Pozzallo alle autorità regionali

Nel 2023, un’ordinanza sindacale a Pozzallo aveva imposto il divieto di consumo dell’acqua per fini potabili, consentendone esclusivamente l’utilizzo per il lavaggio di alimenti e altre attività domestiche. La misura era stata adottata a causa di una percentuale di cloruri superiore ai valori normali riscontrata nell’acqua disponibile.

All’inizio del 2024, è stato individuato un nuovo pozzo, denominato ASI 2, potenzialmente in grado di risolvere il problema. Il pozzo è stato sottoposto a tutte le procedure e ai lavori necessari per l’attivazione, ma manca ancora il collegamento alla rete elettrica, il cui costo è stimato in 44.000 euro.

Richiesta di finanziamento e mancanza di risposte

La situazione è bloccata, spiega il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, perché, nonostante sia stata avanzata una richiesta di finanziamento alla cabina di regia regionale per l’emergenza idrica e siano stati inviati diversi solleciti, non è ancora arrivato alcun riscontro da parte delle Autorità Regionali.

Il mancato intervento regionale sta ritardando l’attivazione del pozzo, che avrebbe una portata di 30/35 litri al secondo e fornirebbe acqua con una bassa concentrazione di cloruri. Ciò consentirebbe la revoca dell’ordinanza sindacale e il ripristino della piena fruibilità dell’acqua per scopi potabili.

Appello alle autorità regionali

Il sindaco di Pozzallo si appella alle autorità regionali. Il protrarsi del silenzio e dell’immobilismo da parte delle istituzioni regionali su una questione di primaria importanza come l’emergenza idrica suscita crescente preoccupazione. L’acqua è un bene essenziale e il mancato intervento sta penalizzando la comunità locale, che attende una soluzione rapida e concreta.

Un’azione tempestiva per finanziare il collegamento elettrico e attivare il pozzo ASI 2 rappresenterebbe un passo fondamentale per garantire l’accesso a un’acqua di qualità e migliorare la qualità della vita della popolazione.

